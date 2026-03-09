Міноборони України підтвердило влучання 2026 року: куди точно прилетіли "Фламінго (карта)

Протягом перших двох місяців 2026 року, у січні та лютому, Збройні сили України уразили шість важливих цілей на території Російської Федерації, повідомило українське Міністерство оборони. Найдальша ціль — завод з виготовлення "Іскандерів" за 1200 км від кордону. Крім того, вдарили по полігону "Капустин Яр". Чому знищені об'єкти РФ особливо важливі для швидшого завершення війни?

Під удар засобів ураження України потрапив Воткінський машинобудівний завод, полігон "Капустин Яр", Мічурінський завод "Прогрес", арсенал ГРАУ біля Котлубані, підприємство "Арсенал-Аеро", гігантський склад FPv-дронів, ідеться у звіті Міноборони, опубліковану 9 березня. При цьому наголошується, що удари завдали відповідно до пріоритетів плану глави Міноборони Михайла Федорова: задля зменшення ударного потенціалу ЗС РФ, які атакують українців ракетами та дронами.

Міноборони України опублікувало карту повітряних атак на військових об'єктах РФ та по підприємствах військово-промислового комплексу. Бачимо, що найдальша ціль — завод у Воткінську на відстані 1500 км, найближча — "Арсенал-Аеро" у Таганрозі на відстані 200 км від підконтрольної Україні територій. Пресслужба відомства не уточнила, які засоби ураження використали Сили оборони для повітряних ударів: не ясно, чи це відпрацювання крилатих ракет "Фламінго" (усі або частково), чи атаки ударних дронів (діпстрайк, мідлстрайк). Окремо вказано, що "Фламінго точно прилетіли по арсеналу ГРАУ (500 км) та Воткінську.

Вибухи у РФ — карта ударів ЗСУ січень-лютий 2026 року, Міноборни України Фото: Міноборони України

У дописі міністерства — короткий опис цілей, уражених Україною протягом січня-лютого 2026 року:

Завод "Атлант Аеро" у Тагарнозі — виготовляло ударні БпЛА "Молния" та розвідувальні комплекси "Оріон"; Склад FPV у Ростові-на-Дону — знищили близько 6 тис. безпілотників; Полігон "Капустин Яр" в Астраханській області — пошкодили "споруди обслуговування балістичних ракет середньої дальності, монтажного корпусу та складу матеріально-технічного забезпечення"; Арсенал ГРАУ біля села Котлубань у Волгоградській області РФ — наголошується, що це один з найбільших майданчиків для зберігання ракет та снарядів ЗС РФ, і що його уразили ракетами "Фламінго"; "Мічурінський завод "Прогрес" у Тамбовській області — виготовляв устаткування для авіації та ракет; "Воткінський завод" в Удмуртській Республіці РФ — вдалось зруйнувати цех №22, при чому вдарили ракети "Фламінго". На підприємстві виготовляють широку номенклатуру ракет ЗС РФ різних типів: "Искандер", "Ярс", "Ярс-С", "Ярс-М", "Булава" (для підводних човнів), "Кинджал".

"Це дає змогу знизити спроможності противника з виробництва та зберігання зброї, а також послабити його можливості бити ракетами та дронами по мирних містах України", — написало міністерство.

Вибухи у РФ — деталі повітряних атак України 2026 року

Зазначимо, Фокус писав про вибухи у РФ та про відпрацювання засобів ураження ЗСУ по російських військових цілях. Серед іншого, ішлося про атаку на полігон "Капустин Яр", який атакували крилатими ракетами "Фламінго". Атаку підтвердили у Генштабі та повідомили, що пошкодили будівлі, в яких готували ракети до пуску. Тим часом співвласник компанії Fire Point, яка виготовляє "Фламінго", опублікував пуски ракет, які полетіли, ймовірно, на Капустин Яр у січні 2026 року.

Ще одне яскраве відпрацювання — завод у Воткінську. На підприємстві виготовляють ракети "Искандер", "Тополь-М", "Ярс" тощо, але українські засоби дістались до цілі у лютому 2026 року.

Нагадуємо, зранку 9 березня росЗМІ підтвердили атаку БпЛА на хімзавод "Акрон" у Великому Новгороді: на місці подій помітили стовпи диму та вогню.