Дрони вдарили по хімзаводу "Акрон" у Великому Новгороді: які наслідки повторної атаки (відео)

У Великому Новгороді безпілотники атакували хімічний завод "Акрон", який разом з мінеральними добривами виготовляє компоненти вибухівки для російських ракет та снарядів. На фото та відео з місця подій — масштабна пожежа на території підприємства. Які наслідки атаки безпілотників, які дістали ціль на відстані 800 км від України та пролетіли непоміченими для засобів протиповітряної оборони?

Мінімум вісім дронів атакували хімзавод "Астра" на території Новгородської області РФ, повідомило росЗМІ Astra у Telegram-каналі, уточнивши, що місцеві жителі чули серію вибухів у напрямку підприємства. OSINT-аналіз кадрів з місця подій показав, що інцидент справді відбувся на території хімзаводу.

Перша інформація про вибухи на хімзаводі "Акрон" з'явились у пабліках близько 7-8 год 9 березня. На фото та відео з місця подій — стопи диму та ділянки з відкритим вогнем на території підприємства. OSINTери встановили, що кадри зняли з вулиці Санкт-Петербурзької: тобто спалахи та дим бачили з відстані 6-6,5 км. Тим часом місцеві пабліки повідомили про роботу ППО над Великим Новгородом: про це написали близько 5:35.

Вибухи у РФ — повідомлення про інцидент у Великому Новгороді 9 березня Фото: Скриншот

Губернатор Новгородської області Олександр Дронов написав у Telegram, що над регіоном начебто збили вісім дронів і закликав росіян не підходити до уламків. Російський посадовець не уточнив, що відбувається на заводі "Акрон" та які наслідки нічної атаки. Тим часом Міноборони РФ заявило, що вночі росіян атакували 163 українських БпЛА. Майже третина, 54 дрони, збили над Брянською областю (на початку шляху до Великого Новгорода), ще чотири — над Смоленськом та один — над Твер'ю (решта летіли в інший бік).

Українське командування поки не підтверджувало атаку дронів на підприємство РФ, долучене до виробництва вибухівки.

Вибухи у РФ — деталі інциденту у Великому Новгороді

Відстань до підприємства "Акрон" у РФ, на якому вибухало в ніч на 9 березня, — близько 800 км. Завод розташований у районі з орієнтовними координатами 58.61905, 31.21878 на північ від Великого Новгорода між населеними пунктами Вяжищі та Трубичино. Приблищна площа заводу по Google maps — близько 4,33 кв. км. На порталі ПАТ "Акрон" вказано, що на підприємстві працює чотири установки з виробництва азотної кислоти потужністю по 135 тис. тонн на рік, а у 2022 році з'явилась установка з виробництва кальцієвої селітри потужністю 100 тис. т на рік.

Вибухи у РФ — яка відстань до заводу "Акрон" у Великому Новгороді Фото: Google Maps

Хімзавод "Акрон" вже потрапляв під удар дронів. Попередній інцидент стався 11 грудня 2025 року. Після повітряної атаки спинились п'ять цехів підприємства, написало росЗМІ Astra.

Зазначимо, у 2026 році дрони України не раз атакували хімзаводи РФ, які виготовляють, з одного боку, азотні добрива, а з іншого — компоненти для вибухівки, якою заряджають російські ракети, бомби та снаряди. Один з таких ударів відбувся на відстані 300 км від України. РосЗМІ повідомили про атаку на завод "Дорогобуж" у Смоленській області. Місцеві жителі написали у соцмережах про звуки польотів БпЛА та звуки гучних вибухів. Після цього з'явились фото зі слідами вибуху на частині підприємства: почорніло на складі готової продукції, залізничній естакаді, у районі виробничого цеху.

Нагадуємо, 3 березня стало відомо про удар БпЛА по хімзаводу у Кірово-Чепецьку у РФ на відстані 1 700 км від України: який дрон пролетів таку дистанцію.