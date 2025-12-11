Через атаку дронів у РФ спинились цехи "Акрон": до яких ще хімзаводів долетять діпстрайки (відео)

У Великому Новгороді припинили роботу п'ять цехів хімічного заводу "Акрон", який виготовляє вибухонебезпечну селітру, а також мінеральні добрива. На відео з місця подій з'явився БпЛА літакового типу, який промайнув над містом. Тим часом у межах досяжності дронів є інші стратегічні об'єкти РФ з хімічної галузі.

В ніч з 10 на 11 грудня здійнялась пожежа на території заводу "Акрон", і Новгородське відділення МНС підтвердило влучання безпілотників, написало у Telegram-каналі росЗМІ Astra. Згідно з даними медіа, зупинилось п'ять цехів. Продукція заводу — мінеральні добрива (азотні), а також інша промислова продукція. Крім того, підприємство займається логістикою — перевезенням сировини залізницею.

Губернатор Новгородської області Олександр Дронов повідомив, що внаслідок влучання БпЛА загинула людина і є "незначні пошкодження будівель". З його слів, для місцевих жителів ніякої небезпеки немає. Російський чиновник уточнив, над регіоном начебто збили 19 безпілотників.

Відео дня

Удари по РФ - дрон над Великим Новогородом, який міг вдарити по "Акрон" 11 грудня Фото: Скриншот

OSINTери встановили точку влучання по території заводу "Акрон" — 58.623245, 31.240317. Координати вказують на трубу, розташовану за 200 м від великого резервуара, посеред інших цехів підприємства на північ від Великого Новгорода.

Удари по РФ — список найбільших хімзаводів

Тим часом у каналі Dorne Bomber уточнили, що продукція заводу "Акрон" має і цивільне, і військове призначення. Серед іншого, деякі компоненти використовуються для виробництва вибухових речовин. Крім того, зауважується що підприємство, яке потрапило під удар БпЛА, як підозрюють, Сил безпілотних систем, входить в групу найпотужніших у РФ. Серед хімзаводів, які можуть зацікавити ударні безпілотники, наступні російські підприємства:

SIBUR Холдинг — підприємства у Москві (55.6800°N, 37.5692°E) та Капотні (55.6396°N, 37.8100°E);

EuroChem — виробничі майданчики у Невінномиську (44.6566°N, 41.9371°E), Новомосковську (54.0877°N, 38.2194°E) та Тулі (54.1961°N, 37.6182°E);

ФосАгро — у Москві (55.7000°N, 37.5500°E);

Уралхім — виробничі майданчики у Пермі (57.8839°N, 56.1652°E) та Березниках (59.4036°N, 56.7420°E);

Акрон — у Великому Новгороді (58.6175°N, 31.2403°E);

Нижньокамськнефтехім — у Нижньокамську, Татарстан (55.5760°N, 51.9250°E);

Казаньоргсинтез — у Казані, Татарстан (55.8697°N, 48.9878°E);

ТольяттіАзот — у Тольятті (53.5434°N, 49.6108°E);

Русвініл — у Кстово (56.1333°N, 44.1500°E).

СБС ЗСУ поки не інформували про наліт дронів на стратегічні об'єкти РФ в ніч на 11 грудня. Міноборони РФ зранку заявило, що відбило атаку 287 дронів, з них майже половину (118 шт.) — над Брянською областю, а решта — над іншими регіонами біля українських кордонів.

Зазначимо, у соцмережах писали про масовану атаку дронів на РФ, яка відбулась в ніч з 10 на 11 грудня. РосЗМІ повідомили про закриття аеропортів навколо Москви й велику кількість БпЛА, які летіли на столицю. Крім того, стало відомо про роботу засобів ППО у Новгородській області й про пожежу, яку росіяни зафіксували на відео.

Нагадуємо, Фокус зібрав інформацію про повітряні удари по РФ і розпитав експертів, чому поки не помітно "проривного ефекту".