Из-за атаки дронов в РФ остановились цеха "Акрон": до каких еще химзаводов долетят дипстрайки (видео)
В Великом Новгороде прекратили работу пять цехов химического завода "Акрон", который производит взрывоопасную селитру, а также минеральные удобрения. На видео с места событий появился БпЛА самолетного типа, который пронесся над городом. Между тем в пределах досягаемости дронов есть другие стратегические объекты РФ из химической отрасли.
В ночь с 10 на 11 декабря поднялся пожар на территории завода "Акрон", и Новгородское отделение МЧС подтвердило попадание беспилотников, написало в Telegram-канале росСМИ Astra. Согласно данным медиа, остановилось пять цехов. Продукция завода — минеральные удобрения (азотные), а также другая промышленная продукция. Кроме того, предприятие занимается логистикой — перевозкой сырья по железной дороге.
Губернатор Новгородской области Александр Дронов сообщил, что в результате попадания БпЛА погиб человек и есть "незначительные повреждения зданий". По его словам, для местных жителей никакой опасности нет. Российский чиновник уточнил, что над регионом якобы сбили 19 беспилотников.
OSINTеры установили точку попадания по территории завода "Акрон" — 58.623245, 31.240317. Координаты указывают на трубу, расположенную в 200 м от большого резервуара, посреди других цехов предприятия к северу от Великого Новгорода.
Удары по РФ — список крупнейших химзаводов
Между тем в канале Dorne Bomber уточнили, что продукция завода "Акрон" имеет и гражданское, и военное назначение. Среди прочего, некоторые компоненты используются для производства взрывчатых веществ. Кроме того, отмечается что предприятие, которое попало под удар БпЛА, как подозревают, Сил беспилотных систем, входит в группу самых мощных в РФ. Среди химзаводов, которые могут заинтересовать ударные беспилотники, следующие российские предприятия:
- SIBUR Холдинг — предприятия в Москве (55.6800°N, 37.5692°E) и Капотне (55.6396°N, 37.8100°E);
- EuroChem — производственные площадки в Невинномысске (44.6566°N, 41.9371°E), Новомосковске (54.0877°N, 38.2194°E) и Туле (54.1961°N, 37.6182°E);
- ФосАгро — в Москве (55.7000°N, 37.5500°E);
- Уралхим — производственные площадки в Перми (57.8839°N, 56.1652°E) и Березниках (59.4036°N, 56.7420°E);
- Акрон — в Великом Новгороде (58.6175°N, 31.2403°E);
- Нижнекамскнефтехим — в Нижнекамске, Татарстан (55.5760°N, 51.9250°E);
- Казаньоргсинтез — в Казани, Татарстан (55.8697°N, 48.9878°E);
- ТольяттиАзот — в Тольятти (53.5434°N, 49.6108°E);
- Русвинил — в Кстово (56.1333°N, 44.1500°E).
СБС ВСУ пока не информировали о налете дронов на стратегические объекты РФ в ночь на 11 декабря. Минобороны РФ утром заявило, что отразило атаку 287 дронов, из них почти половину (118 шт.) — над Брянской областью, а остальные — над другими регионами у украинских границ.
Отметим, в соцсетях писали о массированной атаке дронов на РФ, которая состоялась в ночь с 10 на 11 декабря. РосСМИ сообщили о закрытии аэропортов вокруг Москвы и большом количестве БпЛА, летевших на столицу. Кроме того, стало известно о работе средств ПВО в Новгородской области и о пожаре, который россияне зафиксировали на видео.
Напоминаем, Фокус собрал информацию о воздушных ударах по РФ и расспросил экспертов, почему пока не заметно "прорывного эффекта".