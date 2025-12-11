Из-за атаки дронов в РФ остановились цеха "Акрон": до каких еще химзаводов долетят дипстрайки (видео)

В Великом Новгороде прекратили работу пять цехов химического завода "Акрон", который производит взрывоопасную селитру, а также минеральные удобрения. На видео с места событий появился БпЛА самолетного типа, который пронесся над городом. Между тем в пределах досягаемости дронов есть другие стратегические объекты РФ из химической отрасли.

В ночь с 10 на 11 декабря поднялся пожар на территории завода "Акрон", и Новгородское отделение МЧС подтвердило попадание беспилотников, написало в Telegram-канале росСМИ Astra. Согласно данным медиа, остановилось пять цехов. Продукция завода — минеральные удобрения (азотные), а также другая промышленная продукция. Кроме того, предприятие занимается логистикой — перевозкой сырья по железной дороге.

Губернатор Новгородской области Александр Дронов сообщил, что в результате попадания БпЛА погиб человек и есть "незначительные повреждения зданий". По его словам, для местных жителей никакой опасности нет. Российский чиновник уточнил, что над регионом якобы сбили 19 беспилотников.

Відео дня

Удары по РФ — дрон над Большим Новогородом, который мог ударить по "Акрону" 11 декабря Фото: Скриншот

OSINTеры установили точку попадания по территории завода "Акрон" — 58.623245, 31.240317. Координаты указывают на трубу, расположенную в 200 м от большого резервуара, посреди других цехов предприятия к северу от Великого Новгорода.

Удары по РФ — список крупнейших химзаводов

Между тем в канале Dorne Bomber уточнили, что продукция завода "Акрон" имеет и гражданское, и военное назначение. Среди прочего, некоторые компоненты используются для производства взрывчатых веществ. Кроме того, отмечается что предприятие, которое попало под удар БпЛА, как подозревают, Сил беспилотных систем, входит в группу самых мощных в РФ. Среди химзаводов, которые могут заинтересовать ударные беспилотники, следующие российские предприятия:

SIBUR Холдинг — предприятия в Москве (55.6800°N, 37.5692°E) и Капотне (55.6396°N, 37.8100°E);

EuroChem — производственные площадки в Невинномысске (44.6566°N, 41.9371°E), Новомосковске (54.0877°N, 38.2194°E) и Туле (54.1961°N, 37.6182°E);

ФосАгро — в Москве (55.7000°N, 37.5500°E);

Уралхим — производственные площадки в Перми (57.8839°N, 56.1652°E) и Березниках (59.4036°N, 56.7420°E);

Акрон — в Великом Новгороде (58.6175°N, 31.2403°E);

Нижнекамскнефтехим — в Нижнекамске, Татарстан (55.5760°N, 51.9250°E);

Казаньоргсинтез — в Казани, Татарстан (55.8697°N, 48.9878°E);

ТольяттиАзот — в Тольятти (53.5434°N, 49.6108°E);

Русвинил — в Кстово (56.1333°N, 44.1500°E).

СБС ВСУ пока не информировали о налете дронов на стратегические объекты РФ в ночь на 11 декабря. Минобороны РФ утром заявило, что отразило атаку 287 дронов, из них почти половину (118 шт.) — над Брянской областью, а остальные — над другими регионами у украинских границ.

Отметим, в соцсетях писали о массированной атаке дронов на РФ, которая состоялась в ночь с 10 на 11 декабря. РосСМИ сообщили о закрытии аэропортов вокруг Москвы и большом количестве БпЛА, летевших на столицу. Кроме того, стало известно о работе средств ПВО в Новгородской области и о пожаре, который россияне зафиксировали на видео.

Напоминаем, Фокус собрал информацию о воздушных ударах по РФ и расспросил экспертов, почему пока не заметно "прорывного эффекта".