Ан-196 "Лютий" вдарив по хімзаводу у Кірово-Чепецьку РФ на відстані 1300 км: є загиблі (відео)

У Кіровській області Російської Федерації сталась серія вибухів на заводі мінеральних добрив у місті Кірово-Чепецьку. Місцеві жителі опублікували кадри польоту дронів, схожих на Ан-196 "Лютий". Чути стрілянина та звуки вибухів. Які події стались на відстані 1 300 км від кордонів України?

Робітник заводу у Кірово-Чепецьку опублікував кадри з місця подій, розповіли у Telegram-каналі Exilenova+. На записі чути мотор, а за мить — безпілотник Ан-196 "Лютого" потрапляє в кадр та летить над головою росіянина. При цьому громадяни РФ заявили, що було влучання в аміачний цех та є жертви.

Перша інформація про влучання у хімзавод у Кірово-Чепецьку з'явилась у мережі близько 11 год 4 березня (за Києвом). На відео за соцмереж бачимо, що над заводом здіймаються стовпи диму, але не ясно, чи це виробничий процес, чи наслідок влучання дронів. Тим часом у каналі опублікували скриншот допису з місцевих пабліків, у якому написали про наліт восьми БпЛА та про п'ятьох загиблих. Точна назва підприємства не вказана, але може іти мова про "Завод мінеральних добрив КЧХК", який працює у цьому місті з 1978 року.

Відео дня

Вибухи у РФ — інформація про удар по Кірово-Чепецькому хімзаводу, 4 березня Фото: Exilenova+

Вибухи у РФ — що сталось у Кіровській області

Завод мінеральних добрив Кірово-Чепецького хімічного комбінату (КЧХК) — це підприємство хімічної галузі РФ, яке займається виготовленням аміачних добрив, полімерів, хоч до переорієнтування у 1978 році він займався. серед іншого, фреоном, мастилами і навіть поділом на ізотопи гексафториду урану. Водночас з 1982 року на підприємстві функціонує цех аміачної селітри, а ця речовина використовується для виробництва вибухівки.

Вибухи у РФ — чим займається Кірово-Чепецький хімзавод Фото: Скриншот

Підприємство розташовані на відстані близько 1300 км від України. Дрон Ан-96 "Лютий", щоб здолати таку відстань, мав би вільно пройти системи ППО над Курськом, Орлом, Тулою, Рязанню, Володимиром, Нижнім Новгородом, Кіровим (якщо летів по прямій).

Вибухи у РФ — яка відстань до Кірово-Чепецького хімзаводу Фото: Google Maps

Міноборони РФ зранку заявило, що відбулась атака 32 українських дронів. При цьому жодного слова не було сказано про політ БпЛА над областями, які мали б бути на шляху "Лютого" до Кірова. Натомість говорили про безпілотники над південними регіонами РФ: над Волгоградом, Ростовим, Бєлгородом, Астраханню та Курськом. Тим часом губернатор Кіровської області Олександр Соколов о 9 год 4 березня запевнив, що росіяни не постраждали через наліт дронів на регіон. Втім, посадовець підтвердив, що БпЛА атакували Кірово-Чепецьк, але не уточнив, чи ішлося про місцевий хімзавод.

Зазначимо, у лютому дрони України могли дістати ще один хімзавод РФ, пов'язаний з виробництвом вибухівки. Ідеться про атаку на підприємство "Дорогобуж". Як показали супутникові фото, отримали пошкодження виробничі приміщення, склад та залізниця.

Нагадуємо, днями росЗМІ писали про проліт ракети "Фламінго", яку помітили начебто за 1700 км від України у районі Єкатеринбургу.