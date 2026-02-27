У РФ заявили, що ракета "Фламінго" долетіла до Чувашії: які результати удару за 1700 км

Крилаті ракети FP-5 "Фламінго" Збройних сил України могли долетіти до Свердловської області Російської Федерації, заявили росЗМІ. При цьому сигнал повітряної тривоги лунав на відстані майже двох тисяч кілометрів від українського кордону. Що сталось з ракетами, які здолали відстань 1 700 км?

Вдень 27 лютого у низці регіонів РФ пролунав сигнал тривоги, а у деяких областях навіть закрили школи та аеропорти, розповіли у Telegram-каналі росЗМІ "Говорит не Москва". Запевняють, що FP-5"Фламінго" начебто атакували Чувашію, а попередження про ракетну загрозу вперше пролунало у шести регіонах, де було тихо з початку чотирирічного повномасштабного вторгнення. РосЗМІ ТАСС запевнило, що усі ракети збили.

За серією повідомлень у моніторингових пабліках РФ російські журналісти склали орієнтовну траєкторію ракет "Фламінго". Зокрема, з'ясувалось, що почалось все близько 10 год для Ростова та Волгограда. Після того, проминувши низку областей, близько 13-14 год два далекобійних засоби ураження начебто дістались до Чувашії, одну збили засоби ППО, а друга полетіла далі — у Пермську область. Крім того, перелічуються регіони, в яких оголосили тривогу прямо посеред дня: Перм, Удмуртія, Татарстан, Башкирія, Свердловськ, Оренбург. На телеканалах [наприклад, Татарстану] з'явилось попередження, у якому росіян просили негайно пройти в укриття, взявши найнеобхідніші речі. РосЗМІ до всього уточнили, що закрились школи, аеропорти та скасувались масові заходи. О 14:35 з'явилось повідомлення про підсумки ракетного удару: начебто було три "Фламінго", які усі збили.

Ракета Фламінго — попередження росЗМІ про тривогу 27 лютого Фото: Скриншот

Інформацію про збиття ракет підтвердило також росЗМІ ТАСС: написали про два засоби ураження, які дістались до Чувашії.

Міноборони РФ поки не інформувало про відбиття ракетної атаки, але повідомило, що 8 до 13 год (за Москвою) збили 44 дрони ЗСУ над регіонами неподалік українських кордонів та Чорного моря.

Ракета Фламінго — деталі

Тим часом у мережі відшукали відео з села Новоуральськ Свердловської області, на якому лунав сигнал тривоги. Відстань до України — близько 1800 км.

Українське командування не інформувало про удари вглиб російської території вдень 27 лютого. Втім, якщо позначити названі росЗМІ регіони, які опинились на шляху засобу ураження, то бачимо, що невідома загроза справді дісталась до регіонів, де днями відбувся приліт по Воткінському машзаводу. Відео з місця подій показали, що по підприємству ВПК РФ вдарила ракета "Фламінго", яка здолала 1 200 км.

Ракета Фламінго — де лунала тривога у РФ 27 лютого Фото: Google Maps

Зазначимо, 25 лютого аналітики дослідили кадри удару "Фламінго" по заводу у Воткінську та зробили три висновки з побачених кадрів. Серед іншого, зауважили точність та потужність нової української зброї, і те, що російське підприємство працює у три зміни.

Нагадуємо, раніше Фокус писав про приліт FP-5 "Фламінго" по полігону "Капустин Яр": Генштаб запевнив, що уразили приміщення підготовки балістичних ракет середньої дальності ЗС РФ.