Що помітили аналітики на відео "Фламінго" у Воткінську: яка точність та чи здатна виламати бетон
Відео влучання ракети FP-5 "Фламінго" по цехах Воткінського машинобудівного заводу в Удмуртії показало особливі характеристики нового українського засобу ураження, розповіли аналітики. Серед іншого, запис підтвердив точність та потужність FP-5. Крім того, з'явились нові дані про роботу підприємства військово-промислового комплексу Російської Федерації.
Аналітики дослідили кожен кадр запису й дізнались про те, як саме ракета "Фламінго" пошкодила цех №22 заводу ВПК у Воткінську, ідеться у статті на порталі Defense Express. Вдалось з'ясувати три важливих питання — про точність, про потужність, про роботу цехів.
У статті опублікували шість найважливіших кадрів з місця удару крилатої ракети FP-5 ЗСУ. На фото — моменти прольоту засобу ураження та панорама російського військового заводу. Панорама території — це, ймовірно, Воткінський завод, у виробничих цехах якого горить світло, так само гарно освітлене подвір'я, яким можуть вільно переміщуватись працівники.
Найперше на Defense Express зауважили, що бачать "довершену систему наведення" ракети, яка винятково точно б'є по цеху, а не, скажімо, по подвір'ю чи по будинку поруч. Крім того, факт влучання підтверджує далекобійність засобу ураження, який дістався до важливого об'єкта на відстані 1400 км [заявлена дальність 3000 км — ред.].
Зауважмо, на Google maps можна відшукати цех, по якому вдарила ракета. Супутникові фото показують, що навколо ураженого приміщення — близько 20 виробничих споруд, а на відстані 500 м — кілька кварталів приватних будинків. Орієнтовна точка удару має координати 57.04706, 53.98717.
Другий висновок аналітиків — про силу вибуху бойової частини "Фламінго". Найперше, набір з шести кадрів показує, що було два вибухи, але одне влучання. Це означає, що вибухова хвиля "прокотилась по всьому приміщенню", ідеться у статті. При цьому на фото з супутника, які раніше публікували OSINTери, видно пролом в даху цеху. Отвір говорить про потужність вибуху боєголовки з бойовою частиною вагою 1 тонни, яка справді пробила бетонні перекриття і пошкодила виробниче обладнання всередині.
Третє питання, на яке звернули увагу аналітики, — це яскраве освітлення у виробничих цехах посеред ночі [на скриншотах — верхній лівий кут]. Таке освітлення означає, що Воткінський завод, який випускає ракети "Искандер", "Орешник", "Тополь-М", працює у три зміни. При цьому у виробничому процесі під час кожної зміни працює 100 осіб, а отримали поранення, за інформацією росЗМІ, близько 11 (10% від зміни).
На Defense Express підсумували, що саме такі далекобійні точні та потужні удари України — це один з реальних способів зменшити кількість ракет, якими РФ б'є по українцях.
Ракета Фламінго — деталі
Фокус писав про появу відео з кадрами удару ракети "Фламінго" по Воткінському машинобудівному заводу, який відбувся 20 лютого 2026 року. На 15-секундному записі справді бачимо влучання по даху підприємства. При цьому у кадр потрапив засіб ураження видовженої форми, котре раніше з'являлось на фото та відео з виробничих цехів компанії Fire Point.
Раніше ракета FP-5 "Фламінго" пролітала утричі меншу відстань до цілей на території Російської Федерації. Перший офіційно підтверджений удар відбувся по полігону "Капустин Яр" у січні 2026 року, розташованому за 600 км від України (по прямій). Другий удар відбувся в лютому 2026 року: засіб ураження поцілив за 450 км по арсеналу ГРАУ у селищі Котлубань.
Нагадуємо, аналітики Defense Express підрахували, скільки снарядів могло зберігати на арсеналі ГРАУ в Котлубані, по якому вдарила ракета "Фламінго".