Що помітили аналітики на відео "Фламінго" у Воткінську: яка точність та чи здатна виламати бетон

Відео влучання ракети FP-5 "Фламінго" по цехах Воткінського машинобудівного заводу в Удмуртії показало особливі характеристики нового українського засобу ураження, розповіли аналітики. Серед іншого, запис підтвердив точність та потужність FP-5. Крім того, з'явились нові дані про роботу підприємства військово-промислового комплексу Російської Федерації.

Аналітики дослідили кожен кадр запису й дізнались про те, як саме ракета "Фламінго" пошкодила цех №22 заводу ВПК у Воткінську, ідеться у статті на порталі Defense Express. Вдалось з'ясувати три важливих питання — про точність, про потужність, про роботу цехів.

У статті опублікували шість найважливіших кадрів з місця удару крилатої ракети FP-5 ЗСУ. На фото — моменти прольоту засобу ураження та панорама російського військового заводу. Панорама території — це, ймовірно, Воткінський завод, у виробничих цехах якого горить світло, так само гарно освітлене подвір'я, яким можуть вільно переміщуватись працівники.

Ракета Фламінго — кадри влучання по Воткінському заводу 20 січня Фото: Defense Express

Найперше на Defense Express зауважили, що бачать "довершену систему наведення" ракети, яка винятково точно б'є по цеху, а не, скажімо, по подвір'ю чи по будинку поруч. Крім того, факт влучання підтверджує далекобійність засобу ураження, який дістався до важливого об'єкта на відстані 1400 км [заявлена дальність 3000 км — ред.].

Зауважмо, на Google maps можна відшукати цех, по якому вдарила ракета. Супутникові фото показують, що навколо ураженого приміщення — близько 20 виробничих споруд, а на відстані 500 м — кілька кварталів приватних будинків. Орієнтовна точка удару має координати 57.04706, 53.98717.

Ракета Фламінго — координати точки влучання по цеху Воткінського заводу Фото: Google Maps

Другий висновок аналітиків — про силу вибуху бойової частини "Фламінго". Найперше, набір з шести кадрів показує, що було два вибухи, але одне влучання. Це означає, що вибухова хвиля "прокотилась по всьому приміщенню", ідеться у статті. При цьому на фото з супутника, які раніше публікували OSINTери, видно пролом в даху цеху. Отвір говорить про потужність вибуху боєголовки з бойовою частиною вагою 1 тонни, яка справді пробила бетонні перекриття і пошкодила виробниче обладнання всередині.

Ракета Фламінго — цех №22 Воткінського заводу до та після 20 лютого Фото: Telegram / КіберБорошно

Третє питання, на яке звернули увагу аналітики, — це яскраве освітлення у виробничих цехах посеред ночі [на скриншотах — верхній лівий кут]. Таке освітлення означає, що Воткінський завод, який випускає ракети "Искандер", "Орешник", "Тополь-М", працює у три зміни. При цьому у виробничому процесі під час кожної зміни працює 100 осіб, а отримали поранення, за інформацією росЗМІ, близько 11 (10% від зміни).

На Defense Express підсумували, що саме такі далекобійні точні та потужні удари України — це один з реальних способів зменшити кількість ракет, якими РФ б'є по українцях.

Ракета Фламінго — деталі

Фокус писав про появу відео з кадрами удару ракети "Фламінго" по Воткінському машинобудівному заводу, який відбувся 20 лютого 2026 року. На 15-секундному записі справді бачимо влучання по даху підприємства. При цьому у кадр потрапив засіб ураження видовженої форми, котре раніше з'являлось на фото та відео з виробничих цехів компанії Fire Point.

Раніше ракета FP-5 "Фламінго" пролітала утричі меншу відстань до цілей на території Російської Федерації. Перший офіційно підтверджений удар відбувся по полігону "Капустин Яр" у січні 2026 року, розташованому за 600 км від України (по прямій). Другий удар відбувся в лютому 2026 року: засіб ураження поцілив за 450 км по арсеналу ГРАУ у селищі Котлубань.

Нагадуємо, аналітики Defense Express підрахували, скільки снарядів могло зберігати на арсеналі ГРАУ в Котлубані, по якому вдарила ракета "Фламінго".