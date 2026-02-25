У мережі з'явились кадри влучання "Фламінго" у Воткінську: явно не дрон, а немала ракета (відео)

Крилата ракета FP-5 "Фламінго" долетіла до цеху Воткінського машинобудівного заводу в Удмуртії, і момент влучання зафіксували камери відеоспостереження, які з'явились у мережі. Міноборони Російської Федерації запевнило, що знешкодило усі шість запущених засобів ураження, але запис це спростував. Які особливості удару зафіксувало відео з Воткінська і який об'єкт насправді вдарив по заводу російського військово-промислового комплексу?

Під удар ракети "Фламінго" потрапив цех №22 АТ "Воткінський завод", написали в анонімному пабліку "Досье шпиона", на який посилались українські OSINTери з каналу "КіберБорошно". Удар справді відбувся вночі 20 лютого 2026 року, попри заяви російських військових. Відео триває 15 секунд. Спершу бачимо засніжені дахи промислового підприємства, а на сьомій секунді з'являється ракета. Запис показав, що засіб ураження, який вдарив по заводу, має вигляд видовженого циліндра досить великих розмірів: об'єкт, ймовірно, більше схожий на ракету, ніж на дрон.

Відео з кадрами роботи ракети FP-5 "Фламінго" з'явились вдень 25 лютого, через п'ять днів після удар по Воткінську. OSINTери тим часом зауважили розміри засобу ураження, написавши "байда здорова прилетіла". Також уточнили, що приліт стався по цеху №22 у 19 корпусі.

Ракета Фламінго — OSINTери про розміри FP-5 та про точку удару в Воткінську 20 лютого 2026 року Фото: Скриншот

На публікацію відео прильоту "Фламінго" також відгукнувся співвласник компанії-виробника FP-5 Денис Штілерман. У дописі соцмережі X Штілерман написав пропорцію: один "Фламінго" дорівнює двом цехам російського заводу ВПК.

Новина доповнюється…