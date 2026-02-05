Куди влучили "Фламінго" у Капустиному Яру: яка перевірена точність крилатої ракети FP-5 (фото)

У січні 2026 року серія ударів крилатими ракетами FP-5 "Фламінго" завдала шкоди ключовим об'єктам підготовки балістичних ракет на полігоні "Капустин Яр", повідомили OSINTери. По яких об'єктах вдарили засоби ураження і яку точність продемонстрували в реальних умовах?

Ракети "Фламінго" пошкодили дві споруди на полігоні "Капустин Яр", ідеться у дописі в Telegram-каналі OSINTерів "Кіберборошно". Аналітики не змогли наочно продемонструвати наслідки влучання, оскільки отримали супутникові фото надто низької якості. Втім, отриманих даних вистачило, щоб показати точки удару. Ідеться про майданчик №105, який є частиною інфраструктури для підготовки до пуску балістичних ракет ЗС РФ.

У каналі опублікували інфографіку, на якій показали два уражені об'єкти. Бачимо супутникове фото Google maps, а поруч — зображення з контурами двох, ймовірно, пошкоджених будівель. Вказано, що в цих будівлях проходять передпускову підготовку балістичні ракети середньої дальності та міжконтинентальна балістика.

"Через погодні умови аналіз ускладнений", — написали OSINTери.

Ракета Фламінго — які будівлі уражені у Капустиному Яру, 5 лютого Фото: Telegram / КіберБорошно

Аналітики вказали точні координати споруд на полігоні "Капустин Яр", по яких прилетіли ракети "Фламінго": це точки 48.6494296,46.1939462 (вище) та 48.6480799,46.1946901 (нижче).

Генштаб ЗСУ не підтвердив, що українські крилаті ракети влучили у вказані точки, але зазначив, що FP-5 пошкодили військове обладнання. Тим часом у каналі "Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩" з'явилась інша інформація про можливу точку удару. Вказується, що ідеться про ціль з координатами 48.65154907788536, 46.19293464218217 — вона розташована дещо північніше будинків "Кіберборошна". Втім, OSINTер не був упевнений в оприлюдненій інформації.

Ракета Фламінго — варіант влучання у Капустиному Яру, 5 лютого Фото: Dnipro Osint

Ракета Фламінго — яка точність удару в Капустин Яр

Вказані OSINTерами "КіберБорошна" координати можна позначити на Google Maps, визначити відстань між двома точками й отримати таким чином реальні дані про можливості FP-5. Дані Google показують, що ймовірна точність крилатої ракети "Фламінго" — близько 160 м: два засоби ураження вийшли, ймовірно, з одного стартового майданчика, здолали від 600 км (по прямій) і фактична точність влучання в цьому випадку становить 160 м.

Ракета Фламінго — точки влучання у Капустиному Яру, 5 лютого Фото: Google Maps

Фокус писав про удар ракет "Фламінго" по Капустиному Яру Архангельської області. Про удар повідомив Генштаб ЗСУ вдень 5 лютого. Вказувалось, що у січні 2026 року провели серію пусків та вразили ангари на полігоні, з якого ЗС РФ запускали балістичні ракети середньої дальності "Орешник". Згодом власник компанії-виробника опублікував кадри з ракетою "Фламінго": показав чотири пуски й написав, що деякі з них дістали до Капустиного Яру.

Зазначимо, у листопаді 2025 року військові експерти розповіли про те, з якою ефективністю ракета "Фламінго" може обійти систему ППО противника. З'ясувалось, що до цілі долітає одна з чотирьох ракет.

Нагадуємо, західні медіа восени 2025 року писали про удар ракет "Фламінго" по базі ФСБ у Криму.