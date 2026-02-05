У мережі показали кадри пуску ракет "Фламінго" по Капустиному Яру (відео)

В Україні провели пуск чотирьох крилатих ракет FP-5 "Фламінго", які злетіли з пускових установок посеред засніженого поля, показали відео у соцмережах. Вказується, що ракети полетіли у бік полігону "Капустин Яр", але командування цього поки не підтвердило. Як відбувся пуск зграї крилатих ракет та як виглядали пускові установки?

Відео з кадрами пуску ракет "Фламінго" з'явились вдень 5 лютого на сторінці X співвласника та головного конструктора компанії Fire Point Дениса Штілермана. У кадр потрапило поле, на якому стоїть група людей-спостерігачів. Протягом 1 год 20 сек відбулось чотири старти: спершу бачимо спалах, потім ракета злітає стрімко вгору, а далі розвертається і прямує до цілі горизонтально до поверхні землі. Пуски відбулись вночі, але під час спалахів стають помітні чотири пускові установки, які стоять на відстані 20-50 м одна від одної.

Штілерман нагадав, що Генштаб ЗСУ повідомив про пуски "Фламінго" по Капустиному Яру і заявив, що ракет на відео справді полетіти у вказаному напрямку.

Відео дня

"Ось відео пусків ракет FP-5 "Фламінго", частина з яких пішла по Капустиному Яру", — написав керівник Fire Point.

Ракети Фламінго — деталі

Щоб вдарити по цілі, ракети FP-5 "Фламінго" мали б проминути системи ППО трьох областей РФ (якщо летіли по прямій з-під, умовно, Краматорська), показує карта DeepState. Ідеться про проліт через Ростовську, Волгоградську, Астраханську області. При цьому Міноборони РФ ні разу не звітувало про удари FP-5, але у січні щодня писало про атаку дронів по ці регіони.

Ракети Фламінго - скільки летіти до Капустиного Я ру у РФ Фото: DeepState

Зазначимо, вдень 5 лютого українське командування повідомило про атаку крилатих ракет "Фламінго", які вдарили по полігону "Капустин Яр" в Астраханській області РФ. Вказується, що ішлося про серію ударів, які відбулись у січні 2026 року. Згідно з даними командування, вдалось влучити по ангарах з устаткуванням, крім того, росіяни евакуювали з полігону особовий склад військової частини. Генштаб поки не публікував супутникові фото з результатами влучання.

Фокус писав про ракети "Фламінго", про існування яких стало відомо у серпні 2025 року. Західні медіа повідомили, що це крилата ракета приватної компанії Fire Point, яка здатна пролетіти 3 тис. км зі швидкістю до 950 км/год, має довжину 14 м і розмах крил 6 м, стартова маса 6 т, а вага бойової частини — близько 1 тонни. Орієнтовна вартість — 500 тис. дол. Восени Welt написало про атаку ракет "Фламінго" по базі ФСБ в Криму і про те, що на місці влучання залишаються 15-метрові вирви. Тоді ж аналітики оцінили ймовірність проходження засобів ППО ЗС РФ — 25%: представники компанії повідомили, що працюють над покращенням бойових характеристик.

Нагадуємо, інформація про ракети "Фламінго" з'явилась тоді ж, коли були сподівання на отримання американських ракет Tomahawk: чим схожі й чим відрізняються засоби ураження.