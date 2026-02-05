В сети показали кадры пуска ракет "Фламинго" по Капустиному Яру (видео)

В Украине провели пуск четырех крылатых ракет FP-5 "Фламинго", которые взлетели с пусковых установок посреди заснеженного поля, показали видео в соцсетях. Указывается, что ракеты полетели в сторону полигона "Капустин Яр", но командование этого пока не подтвердило. Как состоялся пуск стаи крылатых ракет и как выглядели пусковые установки?

Видео с кадрами пуска ракет "Фламинго" появились днем 5 февраля на странице X совладельца и главного конструктора компании Fire Point Дениса Штилермана. В кадр попало поле, на котором стоит группа людей-наблюдателей. В течение 1 ч 20 сек состоялось четыре старта: сначала видим вспышку, затем ракета взлетает стремительно вверх, а дальше разворачивается и направляется к цели горизонтально к поверхности земли. Пуски состоялись ночью, но во время вспышек становятся заметны четыре пусковые установки, которые стоят на расстоянии 20-50 м друг от друга.

Штилерман напомнил, что Генштаб ВСУ сообщил о пусках "Фламинго" по Капустиному Яру и заявил, что ракеты на видео действительно полетели в указанном направлении.

"Вот видео пусков ракет FP-5 "Фламинго", часть из которых пошла по Капустиному Яру", — написал руководитель Fire Point.

