Куда попали "Фламинго" в Капустином Яру: какая проверенная точность крылатой ракеты FP-5 (фото)

В январе 2026 года серия ударов крылатыми ракетами FP-5 "Фламинго" нанесла ущерб ключевым объектам подготовки баллистических ракет на полигоне "Капустин Яр", сообщили OSINTеры. По каким объектам ударили средства поражения и какую точность продемонстрировали в реальных условиях?

Ракеты "Фламинго" повредили два сооружения на полигоне "Капустин Яр", говорится в заметке в Telegram-канале OSINTеров "Киберборошно". Аналитики не смогли наглядно продемонстрировать последствия попадания, поскольку получили спутниковые фото слишком низкого качества. Впрочем, полученных данных хватило, чтобы показать точки удара. Речь идет о площадке №105, которая является частью инфраструктуры для подготовки к пуску баллистических ракет ВС РФ.

В канале опубликовали инфографику, на которой показали два пораженных объекта. Видим спутниковое фото Google maps, а рядом — изображение с контурами двух, вероятно, поврежденных зданий. Указано, что в этих зданиях проходят предпусковую подготовку баллистические ракеты средней дальности и межконтинентальная баллистика.

Відео дня

"Из-за погодных условий анализ затруднен", — написали OSINTеры.

Ракета Фламинго — какие здания поражены в Капустином Яру, 5 февраля Фото: Telegram / КіберБорошно

Аналитики указали точные координаты сооружений на полигоне "Капустин Яр", по которым прилетели ракеты "Фламинго": это точки 48.6494296,46.1939462 (выше) и 48.6480799,46.1946901 (ниже).

Генштаб ВСУ не подтвердил, что украинские крылатые ракеты попали в указанные точки, но отметил, что FP-5 повредили военное оборудование. Между тем в канале "Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩" появилась другая информация о возможной точке удара. Указывается, что речь идет о цели с координатами 48.65154907788536, 46.19293464218217 — она расположена несколько севернее строений "Киберборошна". Впрочем, OSINTер не был уверен в обнародованной информации.

Ракета Фламинго — вариант попадания в Капустином Яру, 5 февраля Фото: Dnipro Osint

Ракета Фламинго — какая точность удара в Капустин Яр

Указанные OSINTерами "КиберБорошна" координаты можно обозначить на Google Maps, определить расстояние между двумя точками и получить таким образом реальные данные о возможностях FP-5. Данные Google показывают, что вероятная точность крылатой ракеты "Фламинго" — около 160 м: два средства поражения вышли, вероятно, с одной стартовой площадки, преодолели от 600 км (по прямой) и фактическая точность попадания в этом случае составляет 160 м.

Ракета Фламинго — точки попадания в Капустином Яру, 5 февраля Фото: Google Maps

Фокус писал об ударе ракет "Фламинго" по Капустиному Яру Архангельской области. Об ударе сообщил Генштаб ВСУ днем 5 февраля. Указывалось, что в январе 2026 года провели серию пусков и поразили ангары на полигоне, с которого ВС РФ запускали баллистические ракеты средней дальности "Орешник". Впоследствии владелец компании-производителя опубликовал кадры с ракетой "Фламинго": показал четыре пуска и написал, что некоторые из них достали до Капустиного Яра.

Отметим, в ноябре 2025 года военные эксперты рассказали о том, с какой эффективностью ракета "Фламинго" может обойти систему ПВО противника. Выяснилось, что до цели долетает одна из четырех ракет.

Напоминаем, западные медиа осенью 2025 года писали об ударе ракет "Фламинго" по базе ФСБ в Крыму.