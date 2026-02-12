По ГРАУ в Котлубані вдарили ракетами "Фламінго": що сталось на арсеналі Міноборони РФ, — Генштаб

Арсенал Головного ракетно-артилерійського складу (ГРАУ) біля села Котлубай у Російській Федерації підірвали українські ракети FP-5 "Фламінго", повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Які наслідки ураження сховищ ракет та снарядів російської армії?

FP-5 "Фламінго" влучили по складах ЗС РФ у Волгоградській області, в яких зберігались ракети, снаряди, вибухові речовини, ідеться у заяві командування. Наголошується, що таким чином зменшують наступальний потенціал російської армії.

"Удару по арсеналу завдано українськими засобами дальнього ураження FP-5 "Фламінго". Зафіксовано потужні вибухи на території об'єкту з подальшою вторинною детонацією", — написав Генштаб ЗСУ.

