"Через українські ракети": у Волгоградській області палає і детонує на об'єкті Міноборони РФ (відео)

У Котлубані Волгоградської області після серії вибухів почалася пожежа та детонація на об'єкті, що належить Міністерству оборони Росії. Влада оголосила евакуацію.

Росіяни стверджують, що Волгоградську область нібито атакували українські ракети, що й стало причиною займання. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на адміністрацію регіону, де обстріл підтвердили.

У мережі показали кадри з місця пожежі і детонації у Котлубані. На відео видно яскраву заграву у небі.

Російська влада не стала приховувати обстріл та його наслідки. Там заявили, що через нібито падіння уламків збитих ракет і почалося займання і детонація.

"З метою забезпечення безпеки цивільного населення від загрози детонації під час гасіння пожежі оголошено та проводиться евакуація населення прилеглої населеної місцевості Котлубань", — повідомив глава регіону Андрій Бочаров.

Відео дня

Скриншот | заява місцевої влади про атаку на Волгоградську область

Хоча влада РФ не розкриває, на якому саме об'єкті Міноборони зафіксовані наслідки ракетного удару, OSINT-канали припускають, що це може бути ГРАУ — Головне ракетно-артилерійське управління Міноборони РФ. Об'єкт розташований саме у цьому районі. Однак на момент публікації офіційного підтвердження цих даних немає.

Росіяни у мережі припускають, що атакували Волгоградську область українські ракети "Фламінго".

Що відомо про ГРАУ

ГРАУ підпорядковується заступнику міністра оборони Росії і є структурним формуванням (органом військового управління) ворожого Міноборони. ГРАУ вважається основним замовником і постачальником ракетно-артилерійського озброєння російській армії.

Нагадаємо, у ніч на 12 лютого росіяни повідомили про атаку дронів на Тамбовську область: під ударом міг опинитися оборонний завод "Прогрес".

У ніч на 11 лютого дрони уразили Волгоградський НПЗ: атака стала вже дев'ятою за рахунком.