"Из-за украинских ракет": в Волгоградской области пылает и детонирует на объекте Минобороны РФ (видео)

В Котлубане Волгоградской области после серии взрывов начался пожар и детонация на объекте, принадлежащем Министерству обороны России. Власти объявили эвакуацию.

Россияне утверждают, что Волгоградскую область якобы атаковали украинские ракеты, что и стало причиной возгорания. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на администрацию региона, где обстрел подтвердили.

В сети показали кадры с места пожара и детонации в Котлубане. На видео видно яркое зарево в небе.

Российские власти не стали скрывать обстрел и его последствия. Там заявили, что из-за якобы падения обломков сбитых ракет и началось возгорание и детонация.

"С целью обеспечения безопасности гражданского населения от угрозы детонации во время тушения пожара объявлена и проводится эвакуация населения близлежащей населенной местности Котлубань", — сообщил глава региона Андрей Бочаров.

Відео дня

Скриншот | заявление местных властей об атаке на Волгоградскую область

Хотя власти РФ не раскрывают, на каком именно объекте Минобороны зафиксированы последствия ракетного удара, OSINT-каналы предполагают, что это может быть ГРАУ — Главное ракетно-артиллерийское управление Минобороны РФ. Объект расположен именно в этом районе. Однако на момент публикации официального подтверждения этих данных нет.

Россияне в сети предполагают, что атаковали Волгоградскую область украинские ракеты "Фламинго".

Что известно о ГРАУ

ГРАУ подчиняется заместителю министра обороны России и является структурным формированием (органом военного управления) вражеского Минобороны. ГРАУ считается основным заказчиком и поставщиком ракетно-артиллерийского вооружения российской армии.

Напомним, в ночь на 12 февраля россияне сообщили об атаке дронов на Тамбовскую область: под ударом мог оказаться оборонный завод "Прогресс".

В ночь на 11 февраля дроны поразили Волгоградский НПЗ: атака стала уже девятой по счету.