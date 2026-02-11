Дроны в девятый раз бомбили Волгоградский НПЗ "Лукойл": что от него осталось (видео)

В ночь на 11 февраля жители Волгограда сообщали о многочисленных звуках взрывов в городе. В это время местный НПЗ "Лукойл" атаковали ударные беспилотники.

В результате атаки на территории завода вспыхнул масштабный пожар, сообщило российское издание Astra.

"Согласно анализу кадров ASTRA от очевидцев, поражен и загорелся завод "Лукойл-Волгограднефтепереработка" в Красноармейском районе Волгограда", — говорится в сообщении.

Расположение НПЗ "Лукойл" в Волгограде и его расположение в Волгограде Фото: Astra

По подсчетам журналистов Astra, это уже девятая атака на Волгоградский НПЗ с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Удар по предприятию подтвердил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

"Сегодня ночью подразделения ПВО Министерства обороны России отражают массированную террористическую атаку беспилотных летательных аппаратов на объекты энергетической и гражданской инфраструктуры на территории Волгоградской области. В Волжском зафиксировано повреждение квартиры в жилом доме по адресу ул. Карбышева, д. 75 и падение БПЛА на территорию детского сада Ягодка, а также возгорание на территории завода на юге Волгограда", — отметил Бочаров.

По его словам, пострадавших в результате атаки нет.

В то же время в сети распространились видео с моментом удара и пожара на Волгоградском НПЗ.

На момент публикации материала украинская сторона не комментировала удар дронами по НПЗ в Волгограде.

Напомним, в ночь на 26 января дроны атаковали НПЗ в Краснодарском крае РФ.

Фокус также писал о том, как ВСУ ночью поразили Сызранский НПЗ.