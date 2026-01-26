Прозвучали мощные взрывы, повреждены дома: дроны атаковали НПЗ в Краснодарском крае РФ (видео)

В ночь на 26 января жители Славянска-на-Кубани в Краснодарском крае России жаловались на серию мощных взрывов. В городе перед этим объявили тревогу из-за угрозы беспилотников.

Под ударом в регионе этой ночью мог оказаться Славянский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). Об этом сообщили мониторинговые каналы.

"Славянск-на-Кубани: продолжается атака на местный НПЗ. Краснодарский край", — говорится в сообщении.

По информации российских медиа, взрывы в городе прогремели после 01:00 часов. В общем очевидцы насчитали около 5-7 мощных взрывов. В небе видели яркие вспышки во время атаки дронов и слышали работу российской противовоздушной обороны.

"По словам очевидцев, вражеские дроны продолжают лететь со стороны Азовского моря, периодически слышен сильный гомон и стрельба", — сообщают в местных пабликах.

Стоит отметить, что перед этим в аэропорту Краснодара "Росавиация" ввела план "Ковер", предусматривающий ограничения на посадку и вылет самолетов.

Местные власти атаку беспилотников на Славянск-на-Кубани подтвердили. Россияне утверждают, что в результате обстрела в городе повреждены по меньшей мере три жилых дома. Отмечается, что в них выбило окна, а также повреждения получила кровля. Пострадавших в результате атаки нет.

Официального подтверждения поражения НПЗ в Славянске-на-Кубани на момент публикации не поступало.

Напомним, в ночь на 25 января российский Белгород оказался под атакой HIMARS: власти назвали обстрел "самым массированным" за время войны, местные насчитали около 50 взрывов.

В ночь на 23 января российскую Пензу атаковали БПЛА: в городе загорелась нефтебаза, в сети сообщили об ударе по местной ТЭЦ.