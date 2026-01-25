"Самый массированный обстрел": Белгород оказался без света — россияне жалуются на удары HIMARS (видео)

Поздно вечером 24 января в российском городе Белгород прогремела серия мощных взрывов, после чего в ряде районов исчез свет. Россияне пишут, что город якобы атаковали ракеты HIMARS.

Эту атаку на Белгород назвали "самым массированным ударом" по городу за все время войны. Об этом пишут российские Telegram-каналы.

Очевидцы рассказали медиа, что в целом на фоне обстрела в Белгороде прозвучало не менее 20 взрывов. По другим данным, в городе было слышно около 50 взрывов. В небе были видны яркие вспышки, а после нескольких ударов ряд районов оказался без электроснабжения.

"Местные сообщают о работе ПВО и серии прилетов. Во дворе на западе города горят обломки сбитых ракет, обгорел автомобиль", — говорится в сообщении.

Россияне пишут, что обломки упали во дворе жилого дома. Также на фоне обстрела поврежден дом в Таврово.

Местный губернатор Гладков массированную атаку на Белгород подтвердил. По его информации, в городе пострадал объект энергетической инфраструктуры, однако какой именно — чиновник не раскрыл.

Мониторинговые каналы вместо этого сообщили, что под ударом HIMARS в Белгороде оказалась местная тепловая электростанция. Однако официального подтверждения этих данных на момент публикации не поступало.

Местные жители также рассказали Telegram-каналам, что после атаки возле домов якобы нашли обломки ракет, которые совершили удар по городу.

