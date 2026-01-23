Российскую Пензу атаковали дроны: пылает местное предприятие, есть попадания в ТЭЦ (видео)

В ночь на 23 января в российском городе Пенза прогремела серия взрывов и поднялся сильный пожар во время воздушной тревоги и атаки беспилотников.

В результате обстрела в Пензе загорелся местный завод, а также под ударом оказалась ТЭЦ (тепловая электростанция). Об этом сообщили мониторинговые каналы.

Воздушную тревогу из-за угрозы БпЛА по всей территории Пензенской области РФ объявили еще около 01:00 часов, информировали в местных пабликах. Также россиян предупредили об ограничении мобильного интернета в "целях безопасности".

Российский Telegram-канал SHOT сообщил со ссылкой на очевидцев, что первые взрывы в областном центре прогремели около 04:00 часов. Местные рассказали медиа о том, что от взрывов, которые прогремели на севере Пензы, "тряслись стены".

"Сразу после этого жители увидели черный дым и пожар в одном из районов", — отметили в канале.

Как утверждают россияне, взрывы прозвучали из-за работы сил ПВО по целям в небе.

"Сейчас официальной информации о пострадавших и разрушениях нет", — отметили в Telegram-канале.

Между тем в сети показали кадры с места событий. На видеороликах видны масштабы пожара, который охватил неизвестный объект в городе, и столб дыма, который поднялся над Пензой.

На момент публикации точных данных о том, какой именно объект атаковали дроны в Пензе, не поступало. Мониторинговые каналы предполагают, что удар попал или завод "Биосинтез", или же один из объектов нефтяной компании "Роснефть".

Официально власти заявили об ударе якобы по нефтебазе в Пензе.

Напомним, 22 января беспилотники атаковали морской порт в Краснодарском крае РФ, из-за чего загорелись терминалы и есть погибшие.

Также 21 января в России дроны атаковали ТЭЦ, из-за чего часть жителей оказалась без света.