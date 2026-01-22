БПЛА атаковали морской порт в Краснодарском крае: горят терминалы, есть погибшие (видео)

В ночь на 22 января ударные беспилотники атаковали морской порт "Тамань", расположенный в поселке Волна Краснодарского края РФ.

Под удар попали портовые терминалы, сообщил губернатор региолна Вениамин Кондратьев.

"Сейчас на территории терминалов — пожар, загорелись четыре резервуара с нефтепродуктами", — написал Кондратьев.

Впоследствии в Оперативном штабе Краснодарского края уточнили, что в результате атаки дронов погибли три человека, еще восемь — пострадали.

"Все пострадавшие госпитализированы с различными травмами средней степени тяжести. Врачи оказывают необходимую медицинскую помощь", — отметили в оперштабе.

В то же время телеграм-канал "Supernova+" обнародовал видео, на котором зафиксирован момент удара БПЛА по морскому порту.

На момент публикации материала украинская сторона не комментировала атаки дронов на порт "Тамань" в поселке Волна.

Напомним, в ночь на 21 января российская ПВО разбомбила многоэтажку под Краснодаром.

Фокус также писал о том, что в России были атакованы ТЭЦ, в результате чего часть жителей оказалась без света.