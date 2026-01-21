В России были атакованы ТЭЦ: часть жителей оказалась без света

В ночь на 21 января в России под атакой оказалась энергоинфраструктура в городах Орел и Белгород. Сообщается о массовых отключениях света.

Так, в городе Орел была атакована местная ТЭЦ. Эту информацию подтвердил губернатор региона Андрей Кличков, который заявил о "незначительном ущербе".

Также был поврежден ряд жилых домов и автомобилей на территории города.

В то же время в ряде районов города отсутствовало электроснабжение.

Канал "Supernova" сообщал, что атака на Орел была осуществлена с применением украинского беспилотника "Ад".

Под атакой, предположительно, была и ТЭЦ в Белгороде. Тамошний губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что есть попадания в объекты энергетического комплекса региона.

Утром он добавил, что аварийные работы еще не были начаты, потому что саперы не провели разминирование. В то же время он не сообщил, пострадала ли ТЭЦ, а также, насколько серьезны последствия атаки.

Российский канал "Zаписки Ветерана" заявлял об атаке ракетами HIMARS, а также о том, что большинство ракет якобы сбиты, а последствия вызваны обломками.

Всего по данным Минобороны России было уничтожено 75 украинских беспилотников над территорией РФ. Больше всего — над Краснодарским краем.

Российская ПВО попала в жилой дом

Во время отражения атаки дронов над Краснодарским краем российская противовоздушная оборона выпустила ракету в жилой дом в населенном пункте Новая Адыгея.

По состоянию на утро известно об 11 пострадавших в результате этой атаки. В то же время Министерство обороны РФ не упоминает Новую Адыгею в своей сводке.

Местные российские власти вместе с пропагандистами начали кампанию, чтобы переложить вину за ошибку ПВО на Украину. По сообщениям оккупантов, украинский дрон якобы попал в многоэтажку в населенном пункте Новая Адыгея. Впоследствии россияне публиковали видео, заявляя о якобы ударе ракетой "Фламинго".

Напомним, в ночь на 18 января партизаны повредили ключевую подстанцию в российском городе Брянск.

Фокус также писал о том, что Силы обороны Украины атаковали три буровых установки РФ в Каспийском море и еще ряд целей.