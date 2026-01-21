У Росії були атаковані ТЕЦ: частина мешканців опинилася без світла

У ніч на 21 січня у Росії під атакою опинилася енергоінфраструктура в містах Орел та Бєлгород. Повідомляється про масові відключення світла.

Так, у місті Орел була атакована місцева ТЕЦ. Цю інформацію підтвердив губернатор регіону Андрій Кличков, який заявив про "незначну шкоду".

Також було пошкоджено низку житлових будинків та автомобілів на території міста.

Водночас у низці районів міста було відсутнє електропостачання.

Канал "Supernova" повідомляв, що атаку на Орел було здійснено із застосуванням українського безпілотника "Пекло".

Під атакою, імовірно, була і ТЕЦ у Бєлгороді. Тамтешній губернатор В'ячеслав Гладков повідомив, що є влучання в обʼєкти енергетичного комплексу регіону.

Зранку він додав, що аварійні роботи ще не були розпочаті, тому що сапери не провели розмінування. Водночас він не повідомив, чи постраждала ТЕЦ, а також, наскільки серйозними є наслідки атаки.

Відео дня

Російський канал "Zаписки Vетерана" заявляв про атаку ракетами HIMARS, а також про те, що більшість ракет нібито збиті, а наслідки спричинені уламками.

Загалом за даними Міноборони Росії було знищено 75 українських безпілотників над територією РФ. Найбільше — над Краснодарським краєм.

Російська ППО влучила в житловий будинок

Під час відбиття атаки дронів над Краснодарським краєм російська протиповітряна оборона випустила ракету в житловий будинок в населеному пункті Нова Адигея.

Станом на ранок відомо про 11 потерпілих внаслідок цієї атаки. Водночас Міністерство оборони РФ не згадує Нову Адигею у своєму зведенні.

Місцева російська влада разом із пропагандистами розпочали кампанію, щоб перекласти провину за помилку ППО на Україну. За повідомленнями окупантів, український дрон нібито влучив у багатоповерхівку у населеному пункті Нова Адигея. Згодом росіяни публікували відео, заявляючи про нібито удар ракетою "Фламінго".

Нагадаємо, у ніч на 18 січня партизани пошкодили ключову підстанцію у російському місті Брянськ.

Фокус також писав про те, що Сили оборони України атакували три бурових установки РФ у Каспійському морі та ще низку цілей.