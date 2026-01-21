Російська ППО розбомбила багатоповерхівку під Краснодаром: пропагандисти звинувачують Україну (відео)

Надвечір 20 січня у селищі Нова Адигея Краснодарського краю РФ зафіксовано масштабну пожежу в житловому будинку після низки вибухів. За попередньою інформацією, ракета протиповітряної оборони влучила у житлову багатоповерхівку міста.

Інформацію про політ ракети підтверджують очевидці удару, а також відео, оприлюднені телеграм-каналом "Exilenova+".

"Момент ураження будинку пі*а*ською ракетою в Краснодарі", — йдеться у підписі до відео, на якому видно ракету, яка на великій швидкості падає вниз та спричиняє великий вибух та пожежу на місці удару.

На кадрах чітко видно траєкторію польоту снаряда, який замість перехоплення цілі влучив безпосередньо в житловий масив.

Проте місцева російська влада разом із пропагандистами розпочали кампанію, щоб перекласти провину за помилку ППО на Україну. За повідомленнями окупантів, український дрон нібито влучив у багатоповерхівку у населеному пункті Нова Адигея.

Відео дня

"Не менше двадцяти п'яти квартир пошкоджено після атаки українського дрона на багатоповерхівку в селищі Нова Адигея", — йдеться у повідомленні російських пропагандистських пабліків.

Водночас російське видання Astra провело власний OSINT-аналіз ситуації та підтверджує, що у житловий будинок попала саме російська ракета ППО.

"ASTRA проаналізувала численні кадри очевидців з місця події, в тому числі з моментом удару, і дійшла висновку, що в житловий будинок влучила російська ракета ППО", — йдеться у повідомленні.

Аналітики уточнили, що на відео очевидців чітко зафіксовано момент прольоту і влучання ракети в будинок за кілометр від якого розташована електрична підстанція.

На момент публікації амтеріалу українська сторона не коментувала удару по селищу Нова Адигея.

Нагадаємо, у ніч на 18 січня партизани пошкодили ключову підстанцію у російському Брянську.

Фокус також писав про те, як ЗСУ уразили три бурових установки РФ у Каспійському морі та ще деякі цілі.