"Критичний удар": партизани пошкодили ключову підстанцію у російському Брянську (відео)

У ніч на 18 січня українські партизани здійснили успішну диверсію та вивели з ладу підстанцію у Брянську, яка живила підприємства, які працювали за замовленнями Міноборони РФ.

Без електрики також залишились бази зберігання палива, повідомив партизанський рух "АТЕШ".

"Критичний удар по військовій логістиці Росії: "Атеш" пошкодив ключову підстанцію в Брянську!", — йдеться у повідомленні.

В "АТЕШ" уточнили, що їх агент успішно провів диверсію в промисловій зоні Володарського району — у селищі Велике Полпіно, де вивів з ладу обладнання електропідстанції.

Координати станції, яку партизани вивели з ладу Фото: Атеш

"Ця підстанція — життєво важлива ланка для російської військової машини", — підкреслили в "АТЕШ".

Партизани також зазначили, що ця підстанція забезпечує енергією наступні об'єкти:

станцію Полпінська, через яку проходять ешелони з боєприпасами і технікою на фронт;

"Знеструмлення викликає збої в автоматиці і серйозні затримки поставок", — поясили в "АТЕШ".

підприємства району (включаючи Брянське ремонтне підприємство та інші), що працюють на потреби Міноборони РФ;

бази зберігання палива, на яких без електрики почались проблеми з насосами і системами безпеки.

Українські партизани наголосили, що б'ють по слабких місцях енергосистеми ворога, паралізуючи його тил, а також оприлюднили відповідний відеодоказ диверсії.

Нагадаємоо, у ніч на 16 січня було уражено підстанцію "Морозовська", що розташована у тимчасово окупованому Бердянську.

8 січня в "АТЕШ" повідомили, що в окупантів на Херсонщині масово відмовляють катери.