В окупованому Бердянську палає електропідстанція: місто залишилось без світла, — соцмережі (відео)

У ніч на 16 січня було уражено підстанцію "Морозовська", що розташована у тимчасово окупованому Бердянську, внаслідок чого на енергооб'єкті спалахнула пожежа.

Саме місто залишилось без світла, пише телеграм-канал "Exilenova+", який оприлюднив відповідне відео.

"Окупований Бердянськ теж без світла. Горить підстанція "Морозовська", — йдеться у підписі до оприлюднених кадрів.

На самому відео видно величезний стовп вогню, що здіймається на підстанції, а також густий дим, що накриває місто.

На момент публікації матеріалу українська сторона не коментувала удару по підстанції "Морозовська у Бердянську".

Нагадаємо, у ніч на 13 січня у Таганрозі палав завод, який забезпечує ЗС РФ дронами.

Фокус також писав про те, що ЗСУ уразили три бурові установки РФ у Каспійському морі та ще деякі цілі.