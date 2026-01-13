У російському Таганрозі вибухи і пожежа: палає завод, який забезпечує ЗС РФ дронами, — соцмережі (відео)

У ніч на 13 січня у російському Таганрозі пролунала серія вибухів: місто опинилося під атакою безпілотників. Після ударів здійнялася сильна пожежа.

Безпілотники, за попередньою інформацією, уразили російський завод "Атлант-Аеро", який забезпечує армію РФ FPV-дронами та системами РЕБ у війні з Україною. Про це повідомили моніторингові канали з посиланням на свідчення очевидців.

Повітряну тривогу у Ростовській області почали оголошувати близько 05:40 години. Російські пабліки попереджали, що у регіоні зафіксовано невідомі безпілотники, які рухалися у напрямку Таганрога.

Через кілька хвилин пролунали вибухи: росіяни стверджували, що працюють сили ППО по цілях у небі.

Губернатор Ростовської області Юрій Слюсар підтвердив атаку БпЛА на регіон. Він зокрема повідомив, що атака здійснюється на Таганрог.

Відео дня

"Сили ППО прямо зараз відбивають повітряну атаку на Таганрог. Інформація про постраждалих серед людей не надходила. Дані про наслідки землі уточнюються", — повідомив губернатор.

Тим часом у мережі поширили кадри з Таганрогу. Відеоролик демонструє ймовірні наслідки атаки на місто, де після вибухів здійнялася пожежа.

Офіційного підтвердження даних про те, що під ударом опинився саме завод "Атлант-Аеро", на момент публікації не надходило.

Завод "Атлант-Аеро" у Таганрозі — що відомо

Завод "Атлант-Аеро" у Таганрозі — підприємство, яке відоме тим, що виготовляє компоненти для бойових дронів, систем управління, а також комплексів РЕБ. Виробництво зокрема зосереджене на розробленні дронів "Оріон" та FPV‑безпілотників, які ЗС РФ масштабно використовують на фронті.

Вважається, що підприємство є одним із ключових об'єктів сучасного російського військово-промислового комплексу (ВПК).

Раніше завод вже опинявся під ударом безпілотників. Така атака відбулася зокрема у червні 2025 року.

Нагадаємо, увечері 12 січня російське місто Орел атакували дрони: здійнялася пожежа на місцевій ТЕЦ.

11 січня у Генштабі ЗСУ повідомили, що військові уразили три бурових РФ у Каспійському морі.