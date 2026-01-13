В российском Таганроге взрывы и пожар: пылает завод, который обеспечивает ВС РФ дронами, — соцсети (видео)

В ночь на 13 января в российском Таганроге прогремела серия взрывов: город оказался под атакой беспилотников. После ударов поднялся сильный пожар.

Беспилотники, по предварительной информации, поразили российский завод "Атлант-Аэро", который обеспечивает армию РФ FPV-дронами и системами РЭБ в войне с Украиной. Об этом сообщили мониторинговые каналы со ссылкой на свидетельства очевидцев.

Воздушную тревогу в Ростовской области начали объявлять около 05:40 часов. Российские паблики предупреждали, что в регионе зафиксированы неизвестные беспилотники, которые двигались в направлении Таганрога.

Через несколько минут раздались взрывы: россияне утверждали, что работают силы ПВО по целям в небе.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсар подтвердил атаку БпЛА на регион. Он в частности сообщил, что атака осуществляется на Таганрог.

Відео дня

"Силы ПВО прямо сейчас отражают воздушную атаку на Таганрог. Информация о пострадавших среди людей не поступала. Данные о последствиях земли уточняются", — сообщил губернатор.

Тем временем в сети распространили кадры из Таганрога. Видеоролик демонстрирует вероятные последствия атаки на город, где после взрывов поднялся пожар.

Официального подтверждения данных о том, что под ударом оказался именно завод "Атлант-Аэро", на момент публикации не поступало.

Завод "Атлант-Аэро" в Таганроге — что известно

Завод "Атлант-Аэро" в Таганроге — предприятие, которое известно тем, что производит компоненты для боевых дронов, систем управления, а также комплексов РЭБ. Производство в частности сосредоточено на разработке дронов "Орион" и FPV-беспилотников, которые ВС РФ масштабно используют на фронте.

Считается, что предприятие является одним из ключевых объектов современного российского военно-промышленного комплекса (ВПК).

Ранее завод уже оказывался под ударом беспилотников. Такая атака произошла в частности в июне 2025 года.

Напомним, вечером 12 января российский город Орел атаковали дроны: поднялся пожар на местной ТЭЦ.

11 января в Генштабе ВСУ сообщили, что военные поразили три буровых РФ в Каспийском море.