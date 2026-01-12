Россию атаковали неизвестные БпЛА: в результате удара в городе Орел вспыхнула ТЭЦ (видео)

12 января в российском Орле вспыхнула ТЭЦ во время атаки неизвестных беспилотников. В частности, в местных Telegram-каналах появились видео пожара и сообщения об угрозе новых ударов дронами по региону.

Как сообщает российский Telegram-канал ASTRA, в городе Орел после атаки беспилотников загорелась теплоэлектроцентраль. Канал обнародовал видео с места происшествия, на котором видно пожар и густой столб дыма. Автор записи за кадром комментирует, что видит горящую ТЭЦ и сильный огонь на объекте.

На опубликованных кадрах также заметно значительное задымление, которое поднимается над промышленной зоной города. Официальных сообщений о масштабах пожара, возможных разрушениях или пострадавших на данный момент не обнародовано.

В то же время Telegram-канал "Город Орел" около 20:00 сообщил о фиксации беспилотников, которые двигались в сторону Орловской области. В заметке говорилось о повышенной угрозе и призывы соблюдать меры безопасности. Впоследствии в регионе снова объявили опасность атаки БПЛА.

В сообщениях местных пабликов также отмечалось, что публикация фото- и видеоматериалов с применением беспилотников и последствий атак запрещена, жителей призывали быть бдительными.

Также через некоторое время это канал сообщил о взрывах в городе.

Стоит заметить, что мэр Орла Юрий Парахин на данный момент не комментировал пожар на ТЭЦ в своих социальных сетях. Также с его стороны не было заявлений об атаке дронов накануне или о других чрезвычайных происшествиях в городе.

Стоит отметить, что 9 января губернатор Орловской области Андрей Кличков информировал о последствиях очередного удара, в результате которого было зафиксировано повреждение одного из объектов городской коммунальной инфраструктуры в Орле. По его данным, после атаки начали восстановление работы систем водоснабжения и теплоснабжения в Заводском, Северном и Железнодорожном районах города. В то же время в Советском районе прогнозировали временное снижение уровня теплоносителя в течение ближайших часов.

Напомним, что 10 января в российском Воронеже прогремела серия мощных взрывов. По данным местных СМИ, вечером над городом было слышно не менее 30 ударов.

Также Фокус писал, что в ночь на 10 января ударные БпЛА атаковали Волгоградскую область России, в результате чего вспыхнул пожар на местной нефтебазе.