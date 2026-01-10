Взрывы в Воронеже: российская ПВО отражает одну из самых мощных атак дронов на город (видео)

В российском Воронеже 10 января прогремела серия мощных взрывов. По предварительным данным, российские системы противовоздушной обороны отражают атаку украинских беспилотников.

Российские источники сообщают о продолжительной работе ПВО, вспышках в небе и столбе дыма в одном из районов. По некоторым данным, вечером над городом прогремело не менее 30 взрывов.

Очевидцы отмечают, что канонада в небе не стихала уже более двух часов. Горожане слышат характерный гул двигателей БПЛА, за которым следуют звуки работы средств ПВО и отдаленные взрывы в городской черте.

"Атака по Воронежу также велась беспилотниками типа "Чаклун-В" с боевой частью 20 кг и поражающими элементами в виде 6-мм шариков", — пишет канал SHOT.

В социальных сетях распространяются кадры, на которых беспилотник самолетного типа на высокой скорости врезается в жилую многоэтажку. Украинские источники утверждают, что аппарат мог попасть под воздействие российских средств радиоэлектронной борьбы, после чего потерял управление.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев подтвердил, что дежурные силы ПВО в Воронеже и ряде районов области обнаружили и уничтожили несколько беспилотников. По предварительной информации, в результате падения обломков ранены два человека.

Также сообщается о повреждениях остекления и фасадов в трех жилых многоквартирных домах и одном строящемся здании. В одной из квартир возник пожар.

Российский военкор Юрий Котенок заявил, что Воронеж подвергся массированной атаке беспилотников, назвав происходящее одним из самых мощных налетов с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. По его словам, для отражения атаки могли быть задействованы даже вертолеты.

Отметим, что на момент публикации на всей территории Воронежской области продолжает действовать режим опасности атаки беспилотников.

Напомним, ранее российская сторона обвинила Украину в применении ударных беспилотников “Чаклун-В” якобы во время атаки на резиденцию Владимира Путина на Валдае. Глава Главного разведывательного управления РФ адмирал Игорь Костюков передал американцам электронные компоненты украинского дрона, участвовавшего в атаке.