Вибухи у Воронежі: російська ППО відбиває одну з найпотужніших атак дронів на місто (відео)

У російському Воронежі 10 січня прогриміла серія потужних вибухів. За попередніми даними, російські системи протиповітряної оборони відбивають атаку українських безпілотників.

Російські джерела повідомляють про тривалу роботу ППО, спалахи в небі та стовп диму в одному з районів. За деякими даними, увечері над містом прогриміло не менше ніж 30 вибухів.

Очевидці зазначають, що канонада в небі не вщухала вже понад дві години. Городяни чують характерний гул двигунів БПЛА, за яким слідують звуки роботи засобів ППО та віддалені вибухи в межах міста.

"Атака по Воронежу також велася безпілотниками типу "Чаклун-В" з бойовою частиною 20 кг та вражаючими елементами у вигляді 6-мм кульок", — пише канал SHOT.

У соціальних мережах поширюються кадри, на яких безпілотник літакового типу на високій швидкості врізається в житлову багатоповерхівку. Українські джерела стверджують, що апарат міг потрапити під вплив російських засобів радіоелектронної боротьби, після чого втратив керування.

Відео дня

Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв підтвердив, що чергові сили ППО у Воронежі та низці районів області виявили і знищили кілька безпілотників. За попередньою інформацією, внаслідок падіння уламків поранено двох людей.

Також повідомляють про пошкодження скління та фасадів у трьох житлових багатоквартирних будинках і одному будинку, що будується. В одній із квартир виникла пожежа.

Російський військкор Юрій Котенок заявив, що Воронеж зазнав масованої атаки безпілотників, назвавши те, що відбувається, одним із найпотужніших нальотів від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. За його словами, для відбиття атаки могли бути задіяні навіть вертольоти.

Зазначимо, що на момент публікації на всій території Воронезької області продовжує діяти режим небезпеки атаки безпілотників.

Нагадаємо, раніше російська сторона звинуватила Україну в застосуванні ударних безпілотників "Чаклун-В" нібито під час атаки на резиденцію Володимира Путіна на Валдаї. Глава Головного розвідувального управління РФ адмірал Ігор Костюков передав американцям електронні компоненти українського дрона, який брав участь в атаці.