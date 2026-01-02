Атака на Валдай: РФ передала США контроллер БпЛА как "новое доказательство" удара по резиденции (видео)

Глава Главного разведывательного управления Российской Федерации, адмирал Игорь Костюков передал Соединенным Штатам Америки контроллер, который якобы вытащили из сбитого дрона "Чаклун-В", угрожавшего резиденции на Валдае. На видео Министерства обороны РФ фигурирует контроллер и представитель атташе американского посольства, которого пригласили в ГРУ.

Встреча Костюкова с неназванным представителем посольства США состоялась около 19 часов 1 января, говорится в сообщении Минобороны РФ в Telegram-канале. Россияне не показали обломки дрона, который сбили якобы над резиденцией президента Владимира Путина. Зато в кадре появилась неповрежденная печатная плата, на которой не заметно следов использования или признаков падения после попадания ракеты ПВО или иного средства поражения.

Костюков заявил, что в дронах "хорошо сохранились" навигационные системы и, среди прочего, на микроконтроллерах есть летная программа с координатами резиденции Путина. По словам чиновника, специалисты РФ расшифровали программу устройства и выяснили, что БпЛА летел именно на резиденцию в Новгородской области. Представителю посольства США передали плату и описание, сделанное российскими специалистами, слышно на видео.

На записи Минобороны РФ фигурирует контроллер Matek F405 WING V2 с блоком для инерционной системы навигации (IMU) и также слотом для карты памяти MicroSD, на которую записываются данные полета.

Атака на Валдай — контроллер дрона, который показало Минобороны РФ Фото: Скриншот

Атака на Валдай — что произошло 29 декабря

Отметим, российские власти сообщили, что в ночь на 29 декабря якобы состоялась атака 91 дрона ВСУ на резиденцию Путина на Валдае. При этом росСМИ выяснили, что местные жители не слышали ни звуков полета БпЛА, ни звуков работы средств ПВО. Кроме того, ориентировочная карта расположения ЗРК "Панцирь-С1" вокруг Валдая показывает, что беспилотники не могли добраться до резиденции, или произошел саботаж российских военных. В то же время Минобороны отчиталось, что той ночью состоялась атака 89 дронов, а в направлении Новгородской области летели не 91, а 18 дронов, и все сбиты. Украина заверила, что заявление РФ это фейк, направленный на дискредитацию переговорного процесса по завершению войны. При этом россияне показали обломки дальнобойного дрона "Чаклун-В" (дальность 700 км) в снегу и заявили, что именно он атаковал дом Путина.

30 декабря появилась реакция Кремля на так называемую "атаку на Валдай". Представитель Путина Дмитрий Песков заявил, что военные РФ отреагируют на инцидент, но не уточнил, чем именно.

Информацию о якобы "атаке на Валдай" озвучил глава МИД РФ Сергей Лавров вечером 29 декабря. За несколько часов до этого состоялась пресс-конференция президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, во время которой прозвучало, что мирное соглашение согласовано на 90-95%.

