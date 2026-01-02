Атака на Валдай: РФ передала США контролер БпЛА як "новий доказ" удару по резиденції (відео)

Голова Головного розвідувального управління Російської Федерації, адмірал Ігор Костюков передав Сполученим Штатам Америки контролер, який начебто витягнули зі збитого дрона "Чаклун-В", який загрожував резиденції на Валдаї. На відео Міністерства оборони РФ фігурує контролер та представник аташе американського посольства, якого запросили в ГРУ.

Зустріч Костюкова з неназваним представником посольства США відбулась близько 19 год 1 січня, ідеться у дописі Міноборони РФ у Telegram-каналі. Росіяни не показали й не передали уламків дрона, який збили начебто над резиденцією президента Володимира Путіна. Натомість у кадрі з'явилась неушкоджена друкована плата, на якій не помітно слідів використання або ж ознак падіння після влучання ракети ППО чи іншого засобу ураження.

Костюков заявив, що у дронах "гарно збереглись" навігаційні системи і, серед іншого, на мікроконтролерах є льотна програма з координатами резиденції Путіна. Зі слів посадовця, фахівці РФ розшифрували програму пристрою і з'ясували, що БпЛА летів саме на резиденцію у Новгородській області. Представнику посольства США передали плату та опис, зроблений російськими фахівцями, чути на відео.

На записі Міноборони РФ фігурує контролер Matek F405 WING V2 з блоком для інерційної системи навігації (IMU) і також зі слотом для карти пам'яті MicroSD, на яку записуються дані польоту.

Атака на Валдай - контролер дрона, який показало Міноборони РФ Фото: Скриншот

Атака на Валдай — що сталось 29 грудня

Зазначимо, російська влада повідомила, що в ніч на 29 грудня начебто відбулась атака 91 дрона ЗСУ на резиденцію Путіна на Валдаї. При цьому росЗМІ з'ясували, що місцеві жителі не чули ні звуків польоту БпЛА, ні звуків роботи засобів ППО. Крім того, орієнтовна карта розташування ЗРК "Панцир-С1" навколо Валдая показує, що безпілотники не могли дістатись до резиденції, або стався саботаж російських військових. Водночас Міноборони відзвітувало, що тієї ночі відбулась атака 89 дронів, а у напрямку Новгородської області летіли не 91, а 18 дронів, і усі збиті. Україна запевнила, що заява РФ це фейк, спрямований на дискредитацію переговорного процесу щодо завершення війни. При цьому росіяни показали уламки далекобійного дрона "Чаклун-В" (дальність 700 км) у снігу і заявили, що саме він атакував дім Путіна.

30 грудня з'явилась реакція Кремля на так звану "атаку на Валдай". Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що військові РФ відреагують на інцидент, але не уточнив, чим саме.

Інформацію про начебто "атаку на Валдай" озвучив глава МЗС РФ Сергій Лавров увечері 29 грудня. За кілька годин до того відбулась пресконференція президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського, під час якої пролунало, що мирна угода узгоджена на 90-95%.

Нагадуємо, 1 січня росЗМІ повідомили про начебто удар дронів по селу Хорли на окупованій частині Херсонської області: Генштаб ЗСУ пояснив, що насправді відбулось.