Військова відповідь за "атаку на Валдай": яка перша реакція Кремля на "дрони ЗСУ"

"Атаку дронів на Валдай" і на резиденцію президента Російської Федерації Володимира Путіна у Кремлі назвали "терористичним актом" і пообіцяли відповідь. Крім того, інформацію про фейковість цієї атаки назвали "божевільними твердженнями". Чим Москва пригрозила українцям і що російська пропаганда розповідає населенню?

Речник президента РФ Дмитро Пєсков відреагував на інцидент у Валдаї й заявив, що такими діями Україна начебто хоче зірвати переговорний процес щодо завершення війни, ідеться у дописі росЗМІ "РИА Новости" в Telegram. Зі слів Пєскова, це "теракт" не похитнув намір Москви домовлятись з Вашингтоном, але Київ отримає військову відповідь.

Брифінг Пєскова з'явився через пів доби після виступу глави МЗС Сергія Лаврова, який повідомив про "атаку" 91 українського дрона на резиденцію Путіна на Валдаї. При цьому речник Кремля відмовився відповідати, чи перебував російський президент у палаці в Новгородській області на Валдаї.

"Російські військові "знають, як, чим і коли відповідати" на атаку Києва на державну резиденцію Путіна", — навело ТАСС відповідь посадовця.

Журналісти також поцікавились, чи покаже Кремль якісь докази повітряної атаки. У відповідь Пєсков заявив, що "не думає, що мають бути якісь докази" та переадресував питання військовим ЗС РФ та системі ППО, яка відбила "удар дронів".

Крім того, "атака на Валдай" зробить позицію РФ щодо умов завершення війни ще більш "жорсткою", сказав Пєсков. Речник президента РФ не уточнив, у чому ж полягатимуть нові вимоги на додачу до попередніх умов капітуляції України, які включали відмову від чотирьох областей і Криму та втрату суверенітету.

Атака на Валдай — яка реакція РФ

РосЗМІ "Агентство. Новости" розповіло про реакцію російських пропагандистів на події, які начебто стались на Валдаї. З'ясувалось, що "атаку", яку не помітило місцеве населення, назвали "офіційним оголошенням війни". Інші діячі грозили Україні ударом ракети "Орешник", а Британії — торпеди "Посейдон". Крім того, погрожували вдарити безядерною боєголовкою, якою росіяни можуть поцілити в урядовий квартал, та говорили про фізичне знищення президента України Володимира Зеленського.

Що сталось у Валдаї та Новгородській області РФ

Увечері 29 грудня Сергій Лавров вийшов з офіційною заявою про те, що українські дрони вночі начебто атакували резиденцію Путіна на Валдаї. З його слів, усі БпЛА нейтралізувала система ППО. При цьому росЗМІ відразу спростували обвинувачення. Найперше звернули увагу на звіт Міноборони РФ, відповідно до якого випливало, що вночі нарахували 98 дронів і лише 18 долетіли до Новгородської області (600 км від України), де їх усіх начебто збили. При цьому на підступах до резиденції "Ужин" раніше помітили установки ППО, які покривали весь простір навколо району, де міг перебувати Путін.

Атака на Валдай - де розташовані установки ППО біля резиденції "Ужин" Путіна Фото: Соцмережі

Журналісти медіа Sota встановили, що місцеві жителі не чули ні моторів БпЛА, ні вибухів через роботу засобів ППО, тому заява Лаврова є, найімовірніше, фейком. Якщо ж припустити, що інцидент стався насправді, то пройти таку кількість засобів ППО дрони могли лише у випадку саботажу з боку російських військових, пояснило медіа.

Зазначимо, після виступу Лаврова з'явилась заява Білого дому та президента США Дональда Трампа. Американський президент повідомив, що йому не подобається "атака на Валдай", яку начебто провела Україна.

Нагадуємо, 30 грудня Міноборони РФ показало дивізіон ракетного комплексу "Орешник", який начебто став на бойове чергування у Білорусі.