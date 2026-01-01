Удар по кафе на ТОТ Херсонщині: у Генштабі ЗСУ відповіли на звинувачення РФ

Сили оборони України завдають ударів виключно по військових цілях противника, а також об’єктах паливно-енергетичного комплексу РФ та інших законних цілях. Москва ж намагається дезінформувати міжнародних партнерів нашої країни.

Українські військові дотримуються норм Міжнародного гуманітарного права. Про це "Суспільному" наголосив речник Генерального штабу України Дмитро Лиховій.

Він зазначив, що представники Сил оборони завдають ударів виключно по легітимних цілях, а вичерпна інформація про ураження опублікована на офіційних сторінках Генерального штабу ЗС України.

"Утім, російські пропагандисти та військово-політичне керівництво РФ неодноразово вдавалися до дезінформації та фейкових заяв, зокрема з метою впливу на міжнародних партнерів України та перебіг мирних переговорів", — додав він.

Зазначимо, гауляйтер окупованих територій у Херсонській області Володимир Сальдо стверджував, що українські військові атакували трьома безпілотниками кафе та готель у Хорлах, де нібито цивільні святкували Новий рік. Він повідомляв про 24 загиблих і 50 поранених.

Натомість журналіст-розслідувач Олег Батурін припускає, що у кафе знаходилася окупаційна адміністрація Каланчака та російські офіцери. Скажімо, відомо про загибель керівника незаконно створеної "поліції" Каланчацької селищної громади Сергія Богана.

При цьому керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко зауважив, що кафе знаходиться в селі, яке має обмежений в'їзд по перепустках. Тому, наголошує він, це ламає версію окупантів про "удар по цивільних".

Нагадаємо, Фокус писав, що військові ЗС РФ у Херсонській області почали масово "хворіти" та лягати у шпиталі, щоб ухилитися від участі в боях. Подібних "госпіталізацій" різко побільшало на тлі чуток про ймовірне перекидання на Покровський напрямок.