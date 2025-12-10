Окупанти на Херсонщині масово "хворіють", щоб їх не перекинули на Покровськ, — "АТЕШ"

Партизани розповідають, що військові ЗС РФ у Херсонській області почали масово "хворіти" та лягати у шпиталі, щоб ухилитися від участі в боях. Таких "госпіталізацій" різко побільшало на тлі чуток про ймовірне перекидання на Покровський напрямок.

Про сплеск госпіталізацій окупантів на Херсонському напрямку партизанський рух "АТЕШ" повідомив у Telegram-каналі 10 грудня. Про масове симулювання хвороб на цій ділянці фронту повідомили агенти з лав 205-ї окремої мотострілецької бригади армії РФ.

За словами партизанів, на тлі чуток про перекидання підрозділів до Покровська Донецької області такі випадки особливо активізувалися, і медичні частини вже фіксують значне перевищення норми звернень від російських військовослужбовців.

"Солдати цілими групами відправляються до лікарні, використовуючи старі травми, сумнівні діагнози та будь-які приводи, щоб "відкосити" від ротації. Військовослужбовці все частіше заявляють, що не хочуть йти на передову, і шукають будь-які способи ухилитися", — розповіли партизани руху "АТЕШ".

Нагадаємо, 21 листопада партизани "АТЕШ" розповідали, що мобілізовані ЗС РФ з Луганщини дезертують під Покровськом одразу після потрапляння на поле бою, бо їх відправляють на "м'ясні" штурми без будь-якої підготовки.

24 жовтня агенти "АТЕШ" повідомляли, що окупанти під Покровськом формують штурмові роти з жінок. Після невдалих штурмових дій їм наказували перевдягатися в цивільне і проводити розвідку під виглядом місцевих.