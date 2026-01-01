Удар по кафе на ВОТ Херсонской области: в Генштабе ВСУ ответили на обвинения РФ

Силы обороны Украины наносят удары исключительно по военным целям противника, а также объектам топливно-энергетического комплекса РФ и другим законным целям. Москва же пытается дезинформировать международных партнеров нашей страны.

Украинские военные придерживаются норм Международного гуманитарного права. Об этом "Суспільному" заявил представитель Генерального штаба Украины Дмитрий Лиховий.

Он отметил, что представители Сил обороны наносят удары исключительно по легитимным целям, а исчерпывающая информация о поражениях опубликована на официальных страницах Генерального штаба ВС Украины.

"Впрочем, российские пропагандисты и военно-политическое руководство РФ неоднократно прибегали к дезинформации и фейковым заявлениям, в частности с целью влияния на международных партнеров Украины и ход мирных переговоров", — добавил он.

Отметим, гауляйтер оккупированных территорий в Херсонской области Владимир Сальдо утверждал, что украинские военные атаковали тремя беспилотниками кафе и отель в Хорлах, где якобы гражданские праздновали Новый год. Он сообщал о 24 погибших и 50 раненых.

В то же время журналист-расследователь Олег Батурин предполагает, что в кафе находилась оккупационная администрация Каланчака и российские офицеры. Скажем, известно о гибели руководителя незаконно созданной "полиции" Каланчакской поселковой общины Сергея Богана.

При этом руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко отметил, что кафе находится в селе, которое имеет ограниченный въезд по пропускам. Поэтому, отмечает он, это ломает версию оккупантов об "ударе по гражданским".

