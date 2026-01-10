Ночные удары дронов по РФ: БПЛА атаковали нефтебазу в Волгоградской области и Краснодарский край

В ночь на 10 января ударные беспилотники атаковали Волгоградскую область России, в результате чего вспыхнул пожар на местной нефтебазе.

Российская ПВО якобы всю ночь отражала удары дронов по территории Волгоградской области, сообщил ее губернатор Андрей Бочаров.

"В Октябрьском районе в результате падения обломков БПЛА зафиксирован очаг возгорания на нефтебазе. Пожарные и оперативные службы, а также сотрудники муниципального образования работают на месте инцидента", — написал Бочаров.

По его словам, пострадавших в результате атаки нет.

Пост об атаке дронов в Волгоградской области РФ Фото: Скриншот

В то же время местные телеграм-каналы Краснодраского края также сообщили об ударах беспилотников по региону. Местные жители слышали около пяти взрывов в пригороде Краснодара. По словам очевидцев, были видны вспышки в небе и слышен звук жужжания.

"По предварительным данным, дроны ВСУ прямо сейчас сбивает российская ПВО. Официальной информации пока нет", — говорится в сообщении.

Пост об атаке дронов в Краснодарском крае РФ Фото: Скриншот

Отмечается, что целью дронов является НПЗ в Славянске на Кубани.

В аэропорту Краснодара ввели ограничения на прилет и вылет воздушных судов.

На момент публикации материала украинская сторона не комментировала атаки БПЛА на Волгоград и Краснодарский край.

