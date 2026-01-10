Нічні удари дронів по РФ: БПЛА атакували нафтобазу у Волгоградській області та Краснодарський край

У ніч на 10 січня ударні безпілотники атакували Волгоградську область Росії, внаслідок чого спалахнула пожежа на місцевій нафтобазі.

Російська ППО нібито усю ніч відбивала удари дронів по території Волгоградської області, повідомив її губернатор Андрій Бочаров.

"В Октябрському районі в результаті падіння уламків БПЛА зафіксовано осередок загоряння на нафтобазі. Пожежники та оперативні служби, а також співробітники муніципального утворення працюють на місці інциденту", — написав Бочаров.

За його словами, постраждалих внаслідок атаки немає.

Пост про атаку дронів у Волгоградській області РФ Фото: Скриншот

Водночас місцеві телеграм-канали Краснодраського краю також повідомили про удари безпілотників по регіону. Місцеві мешканці чули близько п'яти вибухів у передмісті Краснодару. За словами очевидців, було видно спалахи в небі і чути звук дзижчання.

"За попередніми даними, дрони ЗСУ прямо зараз збиває російська ППО. Офіційної інформації поки немає", — йдеться у повідомленні.

Пост про атаку дронів у Краснодарському краю РФ Фото: Скриншот

Зазначається, що ціллю дронів є НПЗ у Слов'янську на Кубані.

В аеропорту Краснодара ввели обмеження на приліт і виліт повітряних суден.

На момент публікації матеріалу українська сторона не коментувала атак БПЛА на Волгоград та Краснодарський край.

Нагадаємо, 6 січня у Костромській області злетів у повітря арсенал ГРАУ Міноборони РФ.

Фокус також писав про атаку БпЛА на місто Єлець у РФ, де внаслідок удару загорівся завод "Енергія".