БпЛА атакували місто Єлець у РФ: внаслідок удару загорівся завод "Енергія" (відео)

Увечері 4 січня БпЛА атакували місто Єлець у Липецькій області Росії. За попередніми даними, під ударом опинився завод АТ "Енергія".

Як повідомляє телеграм-канал Exilenova+, він опублікував відеокадри атаки БПЛА на Єлець. На записах зафіксовано проліт дронів, ймовірно, типу "Шахед", а також чутно серію вибухів у місті. Після ударів у промисловій частині населеного пункту очевидці помітили густі клуби чорного диму.

Подібну інформацію поширив і телеграм-канал "ASTRA". За свідченнями місцевих жителів, після атаки безпілотників у Єльці загорівся завод АТ "Енергія".

Також телеграм-канал Exilenova+ опублікував додаткові кадри пожежі на заводі "Енергія" в Єльці Липецької області після атаки безпілотників.

У Липецької області чисельні влучання дронів у цеха заводу "Енергія" Фото: Exilenova+

Зазначається, що підприємство спеціалізується на розробці та виробництві автономних джерел живлення для побутової, промислової та спеціальної техніки, зокрема для авіації, цивільного річкового й морського транспорту, радіотехніки, електронних приладів, медичного обладнання, систем аварійного зв’язку та пожежогасіння. Ба більше, цей завод входить до числа провідних виробників хімічних джерел струму та іншої продукції, яка постачається як на внутрішній, так і на зовнішні ринки.

Водночас офіційні органи влади Липецької області наразі не підтвердили факт ураження підприємства та не надали деталей щодо можливих наслідків атаки.

Нагадаємо, що у ніч на 4 січня невідомі БпЛА атакували Москву. Внаслідок цього, місцеві аеропорти масово затримували рейси.

Також Фокус писав, що у ніч на 2 січня БпЛА атакували нафтопереробний завод у Новокуйбишевську Самарської області РФ.