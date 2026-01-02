"Горить факел": дрони уразили нафтопереробний завод у Новокуйбишевську (відео)

У ніч на 2 січня ударні безпілотники атакували нафтопереробний завод у Новокуйбишевську Самарської області РФ.

"Новокуйбишевськ … КНПЗ .. горить факел. Тактика комуністів скидати накопичений газ у разі небезпеки", — йдеться у підписі до відео, оприлидненого телеграм-каналом "Supernova+".

На оприлюднених кадрах видно, як на підприємстві, яке атакували БПЛА, палає вогонь.

Губернатор Самарської області В'ячеслав Федорищев наразі не реагував на удар по НПЗ у Новокуйбишевську.

На момент публікації матеріалу українська сторона не коментувала атака дронів по Самарській області.

Зазначимо, що Новокуйбишевський нафтопереробний завод входить до групи "Роснефть".

Нагадаємо, у новорічну ніч дрони уразили Ільський нафтопереробний завод.

Фокус також писав про те, що Україна уразила рекордну кількість енергетичних об'єктів в РФ за весь час війни.