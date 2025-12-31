Україна уразила рекордну кількість енергетичних об'єктів в РФ за весь час війни, — Bloomberg

У грудні 2025 року Україна уразила набйільшу кількість цілей енергетичної інфраструктури Росії за весь час повнмасштабного вторгнення.

Цього місяця Київ завдав найбільшої шкоди російським активам, пише Bloomberg.

За даними видання, у грудні було здійснено щонайменше 24 напади на російські нафтопереробні заводи, нафтові танкери та інші активи в морі, а також на великі трубопровідні інфраструктури.

"Ці атаки посилюють тиск на російський експорт, який і без того зазнає труднощів через міжнародні санкції проти провідних нафтовиробників країни", — йдеться у матеріалі.

Журналісти пояснили, що Москва все ще постачає значні обсяги сирої нафти іншим державам, проте потік нафтодоларів скорочується, а вони є ключовим джерелом фінансування війни. Зокрема, російський уряд очікує, що доходи від нафти і газу впадуть на 23%, що є рекордно низьким показником.

У статті зазначається, що Київ також посилив атаки на офшорну інфраструктуру, зокрема:

на нафтогазові родовища ПАТ "Лукойл" у Каспійському морі;

завдав ударів по чорноморських портах Таман і Ростов, в результаті чого кілька танкерів загорілися;

продовжував атакувати російський тіньовий флот.

Крім того, Україна продовжувала наносити удари по російських заводах з виробництва палива.

Автори матеріалу зауважили, що для атаки на Новошахтинський нафтопереробний завод ЗСУ вперше застосувавши крилаті ракети Storm Shadow.

"Тим часом Росія продовжує регулярно наносити удари по українських енергетичних і цивільних об'єктах, залишаючи тисячі людей без електроенергії, води та опалення в умовах морозів", — наголосили у Bloomberg.

Нагадаємо, у ніч на 31 грудня в Туапсе дрони уразили місцеву нафтобазу.

Фокус також писав про те, що українські БпЛА масовано атакували Донецьк та уразили місця пусків "Шахедів".