Украина поразила рекордное количество энергетических объектов в РФ за все время войны, — Bloomberg

В декабре 2025 года Украина поразила наибольшее количество целей энергетической инфраструктуры России за все время полномасштабного вторжения.

В этом месяце Киев нанес наибольший ущерб российским активам, пишет Bloomberg.

По данным издания, в декабре было совершено по меньшей мере 24 нападения на российские нефтеперерабатывающие заводы, нефтяные танкеры и другие активы в море, а также на крупные трубопроводные инфраструктуры.

"Эти атаки усиливают давление на российский экспорт, который и без того испытывает трудности из-за международных санкций против ведущих нефтепроизводителей страны", — говорится в материале.

Журналисты объяснили, что Москва все еще поставляет значительные объемы сырой нефти другим государствам, однако поток нефтедолларов сокращается, а они являются ключевым источником финансирования войны. В частности, российское правительство ожидает, что доходы от нефти и газа упадут на 23%, что является рекордно низким показателем.

В статье отмечается, что Киев также усилил атаки на оффшорную инфраструктуру, в частности:

на нефтегазовые месторождения ПАО "Лукойл" в Каспийском море;

нанес удары по черноморским портам Таман и Ростов, в результате чего несколько танкеров загорелись;

продолжал атаковать российский теневой флот.

Кроме того, Украина продолжала наносить удары по российским заводам по производству топлива.

Авторы материала отметили, что для атаки на Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод ВСУ впервые применили крылатые ракеты Storm Shadow.

"Между тем Россия продолжает регулярно наносить удары по украинским энергетическим и гражданским объектам, оставляя тысячи людей без электроэнергии, воды и отопления в условиях морозов", — отметили в Bloomberg.

Напомним, в ночь на 31 декабря в Туапсе дроны поразили местную нефтебазу.

Фокус также писал о том, что украинские БпЛА массированно атаковали Донецк и поразили места пусков "Шахедов".