"Елочка гори!": в Туапсе дроны поразили местную нефтебазу (видео)
К вечеру 30 июня ударные беспилотники атаковали российский город Туапсе в Краснодарском крае РФ, где местные жители слышали несколько мощных взрывов.
В результате атаки на местной нефтебазе вспыхнул масштабный пожар, пишет телеграм-канал "Supernova+".
"Туапсе... прикурили нефтебазу", — говорится в сообщении.
В соцсети также оприлднили видео, на котором зафиксированы последствия удара беспилотников по нефтебазе, которая загорелась.
"Елочка гори", — комментирует пожар голос местного жителя за кадром.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратье пока не подтверждал и не опроверг информацию об атаке на регион.
На момент публикации материала украинская сторона не комментировала удар по нефтебазе в Туапсе.
Напомним, 30 декабря в Подмосковье внезапно произошел блэкаут после сообщений об атаке дронов.
Фокус также писал о том, что украинские БпЛА массированно атаковали Донецк и поразили места пусков "Шахедов".