"Елочка гори!": в Туапсе дроны поразили местную нефтебазу (видео)

К вечеру 30 июня ударные беспилотники атаковали российский город Туапсе в Краснодарском крае РФ, где местные жители слышали несколько мощных взрывов.

В результате атаки на местной нефтебазе вспыхнул масштабный пожар, пишет телеграм-канал "Supernova+".

"Туапсе... прикурили нефтебазу", — говорится в сообщении.

В соцсети также оприлднили видео, на котором зафиксированы последствия удара беспилотников по нефтебазе, которая загорелась.

"Елочка гори", — комментирует пожар голос местного жителя за кадром.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратье пока не подтверждал и не опроверг информацию об атаке на регион.

На момент публикации материала украинская сторона не комментировала удар по нефтебазе в Туапсе.

Напомним, 30 декабря в Подмосковье внезапно произошел блэкаут после сообщений об атаке дронов.

Відео дня

Фокус также писал о том, что украинские БпЛА массированно атаковали Донецк и поразили места пусков "Шахедов".