"Йолочка гори!": в Туапсе дрони уразили місцеву нафтобазу (відео)

Надвечір 30 груня ударні безпілотники атакували російське місто Туапсе у Краснодарському краю РФ, де місцеві мешканці чули кілька потужних вибухів.

Внаслідок атаки на місцевій нафтобазі спалахнула масштаюна пожежа, пише телеграм-канал "Supernova+".

"Туапсе… прикурили нафтобазу", — йдеться у повідомленні.

В соцмережі також оприлднили відео, на якому зафіксовані наслідки удару безпілотників по нафтобазі, яка загорілась.

"Йолочка гори", — коментує пожежу голос місцевого мешканця за кадром.

Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьє поки не підтверджував і не спростосував інформації про атаку на регіон.

На момент публікації матеріалу українська сторона не коментувала удару по нафтобазі в Туапсе.

Нагадаємо, 30 грудня у Підмосков'ї раптово стався блекаут після повідомлень про атаку дронів.

