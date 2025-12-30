Близько 600 тисяч осіб у підмосковних селищах Литкарине, Раменське і Жуковське залишилися без світла. Офіційно повідомляють про аварію на підстанції.

Адміністрація Раменського муніципального округу заявила, що сталося аварійне відключення і подачу світла відновлять протягом двох годин. Однак у місцевих чатах жителі пишуть, що світла вже немає понад чотири години. Раніше мер Москви Сергій Собянін заявляв, що було знищено три БПЛА, що летіли до російської столиці. Фокус зібрав усе, що відомо.

Відомо, що місто Раменське занурилося в повну темряву. Telegram працює з перебоями, держмесенджер Max майже не працює. Крім того, городяни скаржаться на перебої з інтернетом.

За даними росЗМІ SHOT, аварійне вимкнення електрики сталося в районі Сіверки в Раменському. Попередня причина — загоряння електротехнічної шини. Десятки будинків залишилися без світла, на вулицях не працюють світлофори і ліхтарі.

Відео дня

У Підмосков'ї згасло світло Фото: Соцсети

На відео в соцмережах видно блакитний спалах у небі після якого світло в Підмосков'ї зникло.

Як розповіли в адміністрації міського округу, відновлювальні роботи вже тривають, орієнтовний час завершення — дві години. Однак деякі жителі припускають, що повне усунення неполадок може затягнутися до Нового року.

Фото: Соцсети Фото: Соцсети

А в пресслужбі ПАТ "Россети Московский регион" повідомили, що жителі "деяких" районів Раменського, Жуковського, і Литкарино залишилися без світла через автоматичне відключення на високовольтній підстанції. Енергетики вже відновлюють електропостачання, роботи планують завершити до кінця дня.

Нагадаємо, раніше жителі Новгородської області спростували заяву МЗС РФ про те, що нібито 91 дрон летів атакувати резиденцію Путіна.

29 грудня Сергій Лавров заявив, що Україна нібито атакувала резиденцію Путіна.