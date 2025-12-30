Українські БПЛА масовано атакували Донецьк: уражено місця пусків "Шахедів" (відео)

Українські військові першого окремого центру Сил безпілотних систем атакували місце зберігання, спорядження та підготовки пусків дронів "Шахед" у Донецькому аеропорту.

Удар було завдано в ніч на 30 грудня. Про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді "Мадяр" та опублікував відео у Telegram.

Розробкою операції займалося управління розвідки 414 окремої бригади "Птахи Мадяра" СБС разом із новоствореним центром глибинного ураження Угруповання Сил Безпілотних Систем.

Внаслідок удару по Донецькому аеропорту було уражено:

логістичний хаб "Гераней/Шахедів";

пункт передполітної підготовки та обслуговування "Шахедів" та "Гербер";

центральний склад БЧ для БпАК "Герань"/"Шахед";

накопичувальний склад БпАК "Гербера";

пункт зосередження особового складу та техперсоналу противника, що здійснює підготовку та технічне передпускове обслуговування БпЛА "Герань"/"Шахед".

Відео дня

Бровді наголосив, що Сили безпілотних систем лише набирають обертів.

Раніше повідомлялося, що Росія збільшила кількість ангарів для зберігання БпЛА, які розташовуються просто на злітно-посадковій смузі Донецького аеропорту. Близько 10 ангарів було облаштованого біля зруйнованої будівлі терміналу Донецького аеропорту.

Також фахівець у сфері технологій зв'язку для армії, РЕР і РЕБ Сергій "Флеш" Бескрестнов пояснив стратегію ворога щодо ударів "Шахедами". Так, дешеві розвідувальні "Гербери" фактично прокладають коридори для дорогих "Шахедів".

Військовослужбовець ЗСУ Віктор Таран звертав увагу на проблему, що в Україні наростили виробництво дронів, але забули про підготовку операторів.