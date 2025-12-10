Облаштували 10 ангарів: РФ запускатиме більше "Шахедів" з території Донецького аеропорту

Російські окупанти збільшують свої можливості для ударних безпілотників, зокрема "Шахедів" з території окупованого Донецького аеропорту.

РФ збільшила кількість ангарів для зберігання БпЛА, які розташовуються просто на злітно-посадковій смузі Донецького аеропорту. Про це повідомляє моніторинговий Telegram-канал "єРадар | Повітряна тривога | Ракетна небезпека".

Там показали нещодавні супутникові знімки, де можна побачити збільшення кількості ангарів. Також на знімку зафіксовані щонайменше 4 статичні установки для запуску, та, ймовірно, 1 полоса для пуску БпЛА з автомобіля.

Супутниковий знімок ДАПу Фото: єРадар/Telegram

Ще приблизно 10 ангарів облаштували біля зруйнованого терміналу Донецького аеропорту.

Супутниковий знімок ДАПу Фото: єРадар/Telegram

Раніше фахівець у сфері технологій зв'язку для армії, РЕР і РЕБ Сергій "Флеш" Бескрестнов пояснив стратегію ворога щодо ударів "Шахедами". Так, дешеві розвідувальні "Гербери" фактично прокладають коридори для дорогих "Шахедів".

Також "Флеш" пояснив, що російські ударні безпілотники типу "Шахед", які довго кружляють довкола об'єктів чи населених пунктів, не є результатом дії української радіоелектронної боротьби чи збоєм, а відіграють важливу роль для росіян в атаках по Україні. Вони виконують функцію ретранслятора, через що українським військовим необхідно збивати їх передусім під час атак.

Натомість в Україні створили повітряно-реактивний двигун "Грім-17", призначений для безпілотників різних типів. Зокрема, характеристики їх безпілотника оптимальні саме для створення саме БПЛА-перехоплювача реактивних "Шахедів".