Обустроили 10 ангаров: РФ будет запускать больше "Шахедов" с территории Донецкого аэропорта

Российские оккупанты увеличивают свои возможности для ударных беспилотников, в частности "Шахедов" с территории оккупированного Донецкого аэропорта.

РФ увеличила количество ангаров для хранения БпЛА, которые располагаются прямо на взлетно-посадочной полосе Донецкого аэропорта. Об этом сообщает мониторинговый Telegram-канал "еРадар | Воздушная тревога | Ракетная опасность".

Там показали недавние спутниковые снимки, где можно увидеть увеличение количества ангаров. Также на снимке зафиксированы по меньшей мере 4 статические установки для запуска, и, вероятно, 1 полоса для пуска БпЛА из автомобиля.

Спутниковый снимок ДАПа Фото: єРадар/Telegram

Еще около 10 ангаров обустроили возле разрушенного терминала Донецкого аэропорта.

Спутниковый снимок ДАПа Фото: єРадар/Telegram

Ранее специалист в сфере технологий связи для армии, РЭР и РЭБ Сергей "Флеш" Бескрестнов объяснил стратегию врага по ударам "Шахедами". Так, дешевые разведывательные "Герберы" фактически прокладывают коридоры для дорогих "Шахедов".

Відео дня

Также "Флеш" объяснил, что российские ударные беспилотники типа "Шахед", которые долго кружат вокруг объектов или населенных пунктов, не являются результатом действия украинской радиоэлектронной борьбы или сбоем, а играют важную роль для россиян в атаках по Украине. Они выполняют функцию ретранслятора, из-за чего украинским военным необходимо сбивать их прежде всего во время атак.

Зато в Украине создали воздушно-реактивный двигатель "Гром-17", предназначенный для беспилотников различных типов. В частности, характеристики их беспилотника оптимальны именно для создания именно БПЛА-перехватчика реактивных "Шахедов".