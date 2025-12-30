Украинские БПЛА массированно атаковали Донецк: поражены места пусков "Шахедов" (видео)
Украинские военные первого отдельного центра Сил беспилотных систем атаковали место хранения, снаряжения и подготовки пусков дронов "Шахед" в Донецком аэропорту.
Удар был нанесен в ночь на 30 декабря. Об этом сообщил командующий СБС Роберт Бровди "Мадьяр" и опубликовал видео в Telegram.
Разработкой операции занималось управление разведки 414 отдельной бригады "Птицы Мадьяра" СБС вместе с новосозданным центром глубинного поражения Группировки Сил Беспилотных Систем.
В результате удара по Донецкому аэропорту было поражено:
- логистический хаб "Гераней/Шахедов";
- пункт предполетной подготовки и обслуживания "Шахедов" и "Гербер";
- центральный склад БЧ для БпАК "Герань"/"Шахед";
- накопительный склад БпАК "Гербера";
- пункт сосредоточения личного состава и техперсонала противника, осуществляющего подготовку и техническое предпусковое обслуживание БпЛА "Герань"/"Шахед".
Бровди отметил, что Силы беспилотных систем только набирают обороты.
Ранее сообщалось, что Россия увеличила количество ангаров для хранения БпЛА, которые располагаются прямо на взлетно-посадочной полосе Донецкого аэропорта. Около 10 ангаров было обустроенного возле разрушенного здания терминала Донецкого аэропорта.
Также специалист в сфере технологий связи для армии, РЭР и РЭБ Сергей "Флеш" Бескрестнов объяснил стратегию врага по ударам "Шахедами". Так, дешевые разведывательные "Герберы" фактически прокладывают коридоры для дорогих "Шахедов".
Военнослужащий ВСУ Виктор Таран обращал внимание на проблему, что в Украине нарастили производство дронов, но забыли о подготовке операторов.