Украинские БПЛА массированно атаковали Донецк: поражены места пусков "Шахедов" (видео)

Украинские военные первого отдельного центра Сил беспилотных систем атаковали место хранения, снаряжения и подготовки пусков дронов "Шахед" в Донецком аэропорту.

Удар был нанесен в ночь на 30 декабря. Об этом сообщил командующий СБС Роберт Бровди "Мадьяр" и опубликовал видео в Telegram.

Разработкой операции занималось управление разведки 414 отдельной бригады "Птицы Мадьяра" СБС вместе с новосозданным центром глубинного поражения Группировки Сил Беспилотных Систем.

В результате удара по Донецкому аэропорту было поражено:

логистический хаб "Гераней/Шахедов";

пункт предполетной подготовки и обслуживания "Шахедов" и "Гербер";

центральный склад БЧ для БпАК "Герань"/"Шахед";

накопительный склад БпАК "Гербера";

пункт сосредоточения личного состава и техперсонала противника, осуществляющего подготовку и техническое предпусковое обслуживание БпЛА "Герань"/"Шахед".

Бровди отметил, что Силы беспилотных систем только набирают обороты.

Ранее сообщалось, что Россия увеличила количество ангаров для хранения БпЛА, которые располагаются прямо на взлетно-посадочной полосе Донецкого аэропорта. Около 10 ангаров было обустроенного возле разрушенного здания терминала Донецкого аэропорта.

Также специалист в сфере технологий связи для армии, РЭР и РЭБ Сергей "Флеш" Бескрестнов объяснил стратегию врага по ударам "Шахедами". Так, дешевые разведывательные "Герберы" фактически прокладывают коридоры для дорогих "Шахедов".

Военнослужащий ВСУ Виктор Таран обращал внимание на проблему, что в Украине нарастили производство дронов, но забыли о подготовке операторов.