"Горит факел": дроны поразили нефтеперерабатывающий завод в Новокуйбышевске (видео)

Дроны поразили НПЗ Самарская область
Пожар на НПЗ (иллюстративное фото) | Фото: Скриншот

В ночь на 2 января ударные беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Новокуйбышевске Самарской области РФ.

"Новокуйбышевск ... КНПЗ ... горит факел. Тактика коммунистов сбрасывать накопленный газ в случае опасности", — говорится в подписи к видео, оприлидненого телеграмм-каналом "Supernova+".

На обнародованных кадрах видно, как на предприятии, которое атаковали БПЛА, пылает огонь.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев пока не реагировал на удар по НПЗ в Новокуйбышевске.

На момент публикации материала украинская сторона не комментировала атака дронов по Самарской области.

Отметим, что Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод входит в группу "Роснефть".

Напомним, в новогоднюю ночь дроны поразили Ильский нефтеперерабатывающий завод.

Фокус также писал о том, что Украина поразила рекордное количество энергетических объектов в РФ за все время войны.